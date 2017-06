En realidad era yo

Yo también siento que me espían, dijo el presidente Peña nieto la semana pasada. Yo también recibo mensajes no solicitados en mi teléfono celular.Las declaraciones me hicieron recordar el relato de un sueño de madrugada, una microficción. Incluyo el textomás adelante, inspirado por mi amigo Jaime Muñoz Vargas, columnista de Milenio Laguna y escritor. Va dedicado a mis compañeros del suplemento cultural “Pata de Perro”.

“Ese día —o noche, no puedo precisar la hora— sentía miedo. Caminaba por la casa.

La casa está compuesta por innumerables habitaciones, niveles que no he llegado todavía a visitar y pasillos cuya profundidad desconozco; salas amplias con ventanas alargadas, cortinas de terciopelo rojo que arrastran en el piso, cornisas de madera que recubre el papel áureo de sueños pasados y alfombras extendidas como verdes praderas, que se habían tornado guindas. En las paredes hay tapices muy antiguos que muestran historias nocturnas, barcos en alta mar y dioses melancólicos con preocupaciones ajenas. En ocasiones he escuchado el sonido de un piano que nadie toca. Cuando estoy a punto de identificar la melodía, se transforma en el sonido del viento.

Había algo extraño en el ambienteese día —o noche—,es posible que fuerael color rojo oel sonido de un órgano eclesiástico —y ya no un piano—, que yo hubiera preferido no escuchar. O era yo que me sentía muy ligero y transparente, cual una ráfaga deviento que flotabapor los pasillos, mientrasdescubría la puerta cerrada de cada una de las habitaciones de la casa, y caminaba sin hacer ruido —tal vez sin zapatos, es posible que desnudo— para no despertar a nadie.

En eso, al fondo del pasillo y entre unas sombras carmesí, daba pasos una figura. No obstante, lo más extraño era que alguien, además de este narrador, estuviera allí dentro. ¿A eso se debía mi miedo? El corazón latió con más intensidady casi me desmayaba del susto cuando descubrí que la figura eran en realidad unos pantalones que caminaban solos como si una entidad invisible los llevara puestos. No podía dar crédito a esa visión, pero tampoco podía contenerme. Me aproximé atraído por aquellasprendas azules, poseído por su inconsciente magia.

Al estar muy cerca me di cuenta que se trataba de mi prima. Me alegré como un niño al tocar su hombro y,cuando ella volteó para mirarme, le dije:

—Qué susto me has dado. Te creí un fantasma.

Pero ella gritaba y gritaba. En su rostro encontré unaimagen de terror, que superó a las quehabía presenciado antes.

Pude comprender lo sucedidoen el instante en que busquémis manos y no pude encontrarlas. Vi allá abajo unos pantalones que flotaban sin nadie adentro. El fantasma era yo”.





