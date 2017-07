Sobre patriotismo

Redescubrí el sentido sagrado de la patria el pasado jueves cuando una de mis sobrinas se graduaba de la preparatoria. La entrega de certificados empezó en un auditorio en punto de las 12 del medio día con la ceremonia de honores a la bandera. Yo debía encontrar a mis parientes en las gradas del público mientras los demás guardaban silencio y saludaban “al lábaro patrio”, y escuchábamos el retumbo de los tambores y las cornetas de la banda de guerra.

Me quedé en una esquina a observar, conmovido y lleno de recuerdos. Una de las consecuencias de vivir en el extranjero por dos décadas es olvidar ese tipo de “patriotismo”.

Esa ceremonia, tal como la estaba presenciando, no es universal para los mexicanos. En algunas escuelas nunca se ha llevado a cabo. Lo supe con el tiempo, pues en mi travesía desde el kínder a la secundaria, rendí culto a la bandera todos los lunes, y parecía que el rito era de todo México.

Ese sentido patriótico es una especie de colina que, al escalarla, no es más que una colina entre otras.

Otros ciudadanos del mismo país tienen otros símbolos, otras conexiones con eso que también llaman patria. Sería análogo a los nombres que asignamos al espacio. Algunas colonias tienen calles con los nombres de los “héroes” nacionales; otras, calles con los próceres de otra genealogía.

En muchas ocasiones —si no es que en todas— estos conjuntos de nombres que se asignan al espacio son excluyentes.

No he dicho nada que no hayan propuesto ya los teóricos del estado-nación. Sabemos que una nación es una narrativa que está en constante transformación y que los sujetos que pertenecen a ese conjunto comparten la idea de una comunión, aunque perciban el relato nacional de forma distinta. En otras palabras, por ejemplo, los mexicanos son mexicanos porque se perciben como tal.

La ceremonia de graduación no sólo me recordó que ese ritual es sólo parte de la vida de algunos mexicanos, sino que también algunos “mexicanos” utilizan ese poder simbólico como una herramienta de manipulación, en este caso entiéndase el mismo Gobierno de la República. Y aunque muchos de nosotros lo sabemos y no creemos en tal farsa, optamos por vivir en una realidad esquizofrénica, en la cual respetamos el símbolo, pero tememos y repudiamos a los sujetos que representan ese poder.

Es allí cuando surge un sentido diferente de patria.

El fervor no se ofrece para el objeto ni para los hombres, sino para el concepto y la realización de la justicia para todos. Por experiencia propia, sé que muchos sentimos ese “patriotismo”. Y es el mismo que debemos enseñar a los más jóvenes y llenar de significado los símbolos que están allí.

Sigamos siendo, en este sentido, más que impasibles, “mexicanos”.





Twitter@fernofabio