El 2 de octubre sigue aquí

El 2 de octubre no se olvida. No sólo es un asunto de la Ciudad de México. No sólo pertenece a los que vivieron aquel movimiento. No sólo deben dolerse aquellos que sufrieron una pérdida. Es un asunto de todos los mexicanos, en todos los tiempos, dentro y fuera del territorio.

Si le damos lectura al relato nacional, el movimiento que el gobierno mexicano terminó el 2 de octubre de 1968 fue la primera manifestación masiva urbana que exigía un cambio de conducta del régimen posrevolucionario. La decisión del gobierno por acabar de forma violenta la demanda ciudadana antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos también pasó a la historia como un precedente. Quedaba claro que el Estado iba a privilegiar el modo de desarrollo capitalista, y esto iba a hacer sin tomar en cuenta el costo humano. Quedamos advertidos todos los mexicanos, inclusive los que no habíamos nacido todavía.

Esta decisión no era nueva. Ya desde la década de 1940 (y desde antes si somos rigurosos) se había trazado el camino del país. La cercanía con los Estados Unidos fue un factor; otro, por supuesto, la actitud de las élites. Y en días como hoy (y siempre) hay que decirlo: en México, el costo de la imposición del sistema capitalista es la muerte. No lo olvidemos.

Nuestras vidas no existen tal como nosotros las percibimos dentro de nosotros mismos (únicas e irremplazables). Son puntitos en una cifra que busca siempre la ganancia para unos pocos, mientras la gran mayoría vive en números rojos (por la precariedad y por la sangre).

Por eso es necesario nombrar a cada uno de los caídos en esta lucha por hacer más justa esta fábrica nacional, y a cada uno de sus trabajadores cuya vida se esfumó para que unos cuantos pudieran viajar, vivir como personas, presumir. Hay que nombrar a cada uno de los grupos que se han revelado ante este sistema y a otros cuya muerte va en aumento porque son bajas de una guerra invisible: los indígenas, las mujeres, los periodistas, los jóvenes, y más.

Esta lucha es real. Estás dentro de ella como en una pecera. Si estás arriba, no escaparás del costo humano de los lujos; si estás abajo, no dejes de pelear porque tu lucha, como la de aquellos del 2 de octubre, no se acaba ni se olvida.







