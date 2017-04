Los niños mágicos (II)

En la más reciente película de la serie X-Men, Logan (2017), la bestia llamada Wolverine (Hugh Jackman), conoce a un grupo de niños que han sido diseñados en México para que luchen como soldados a favor del gobierno y de las corporaciones. Son niños X, y son niños mestizos, con apariencia “mexicana”. Ellos, después de escapar de sus creadores, deben reunirse con otros niños similares. Al final de la cinta se suma un nutrido conjunto de jovencitos de distintas razas. Es la nueva generación de hombres X que reemplazará a la anterior.

La conciencia mágica de los personajes en los medios masivos y digitales de comunicación correspondería a una subjetividad que entiende las capacidades individuales como la fuerza más importante. Estos individuos rechazan por lo general la imposición de otro punto de vista. Se identifican solos en la experiencia cotidiana; y se podría decir que no sufren de soledad, pues el mercado de consumo los acompaña.

Estos son los “millennials”. Otro nombre es la “generación me”; o sea, todo es acerca de su bienestar, sus opiniones, su reafirmación, sus “poderes”. Los que trabajamos en una escuela empezamos a lidiar con estos niños en el salón de clases. La circunstancia era adaptarse a ellos o quedarse en el limbo del pasado.

El centro de la clase ya no era la explicación del profesor, sino la experiencia del alumno. El ambiente exterior al aula parecía ir en la misma dirección, y brindaba al estudiante un paseo de lujo, convenciéndolo de sus derechos, tanto sociales como económicos; lo hacía el centro del mundo.

Con el paso del tiempo he venido a entender, como lo dije en la columna anterior, que muchos de esos niños han crecido para seguirle dando forma a un mundo cuya respuesta a los problemas más graves ha cambiado.

La imagen de los niños mágicos en la cinta Logan, con la que abrí este texto, no es sólo obedecería a la mercadotecnia, sino que también declararía principios. Los últimos millennials creen en la diversidad (tanto racial como de género), en las nuevas aplicaciones tecnológicas y humanísticas para contrarrestar los males globales, y más. Me gustaría pensar que, por eso, son mágicos, y no por su ilusión de individualismo.





Twitter@fernofabio