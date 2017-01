Una introducción al oficio: 2017

El actor Ethan Hawke (Día de entrenamiento, Boyhood) de 46 años y una carrera en Hollywood exitosa pero al fin y al cabo mediana, se hizo las siguientes preguntas: ¿cuál es el significado de la vida? ¿Qué debe hacer un individuo para alcanzar la máxima expresión profesional? Un día conoció a un intérprete de piano retirado, Seymour Bernstein, de 89 años. Hawke descubrió que sentía una placentera tranquilidad por sólo estar al lado del pianista. Se dio cuenta más tarde que ese hombre mayor poseía el conocimiento que estaba buscando. Decidió hacer un documental, el cual tituló Seymour: An Introduction (2014).

Bernstein, de acuerdo con el documental, abandonó su carrera de concertista en su quinta década.

Cuenta que el estrés de cada presentación lo dañaba, por lo que se dedicó en exclusiva a la enseñanza. En un pequeño apartamento en Nueva York y una vida asimismo abocada a la composición, encontró su felicidad como músico. En el filme no sólo encontramos la historia de Bernstein, sino un método para que cada artista o individuo alcance la maestría en su arte, que es lo mismo a decir en la vida. El maestro de piano propone que la experiencia humana —para alcanzar altos niveles de creatividad— debe basarse en el estímulo de los sentidos y la inteligencia, y trabajar en la derrota de conflictos internos (como él que dejó su carrera en el escenario y se abocó a la soledad y la comunicación uno a uno).

El otro elemento que destaca —y quizá sería el más importante— es el oficio (craft). Bernstein nos dice que es muy común en los medios de comunicación y en el mundo del espectáculo que se valore el talento natural. No obstante, afirma que admirar el talento no es más que esperar que un sujeto o artista ya traiga consigo todo el conocimiento de su actividad, lo cual no es cierto. Un artista llega a su más alta expresión no por el talento, sino por su entrega a la práctica y su capacidad de lograr —luego— un preciosismo profundo, simple y deleitante.

Hawke —a través de Bernstein, o viceversa— nos señala un camino hacia los escalones más emocionantes de nuestra escalerilla personal. Podríamos escuchar esta revelación. Ayer inició un nuevo conteo. Nos ocupa —querámoslo o no— el 2017. Será un año lleno de trabajo (pesado). Los cambios para el comienzo de este periodo ya están aquí y hoy caminamos por esa realidad alterada como peces en el agua. El mundo social será duro, no hay que engañarnos, pero en nuestra realidad personal —en “nuestra ración de tiempo y paraíso”, para citar a Octavio Paz— podemos encontrar las joyas que nuestro entorno político nos niega. Es una cuestión de trabajo, amor, oficio.





