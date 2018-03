Saber la verdad cuenta, y mucho

En México, es tiempo de elecciones y parece que no es suficiente saber la verdad. Los partidos políticos y candidatos se presentan a sí mismos como los agentes del progreso, del cambio y de la transparencia. Descalifican a los otros y hasta se deslindan de sus antecesores. Desentierran viejos trucos del pasado, porque estas estrategias han sido utilizadas por líderes y políticos a lo largo del siglo XX y lo que va del corriente, y han sido muy efectivas.

Los que desean el poder dicen, proponen, en sí, mienten. Lo sabemos porque así lo dice la historia.

Lo sabemos porque la realidad económica se va apretando día a día y la estructura de lo que nos rodea se sume cada vez más en el deterioro (sólo mejorará si beneficia a aquellos en el poder). Lo sabemos porque la mayoría de los seres humanos contamos con capacidades cognitivas para distinguir las inconsistencias entre lo hecho y lo dicho.

Pero, si conocemos la verdad, ¿por qué eso no llega a salvarnos? Una respuesta posible es que nosotros mismos creemos que saber la verdad no tiene un valor, una aplicación práctica o que nos sentimos neutralizados por el propio sistema. Por ejemplo, ¿de qué nos sirve descreer de las propuestas de los candidatos si uno de ellos será elegido y el ciclo del incumplimiento volverá a comenzar?

Tal como proponen Naomi Klein y otros teóricos, uno de los efectos del neoliberalismo es hacernos creer que no hay alternativas, que estamos atrapados y que posesiones como la verdad no tienen ningún tipo de relevancia. Y en nuestro país parece que así es, agudizado por otro tipo de males, y decir lo opuesto es no creer en la verdad.

Yo le propongo, estimado lector, que no gaste su tiempo tratando de descifrar los mensajes que inundan los medios de comunicación.

Están hechos para venderle un concepto (como si fuera un producto). Acepte sin dudas que están dirigidos a convencerlo que otorgue su voto, el cual ellos usarán para su propia conveniencia. Mejor salga de ese juego y crea en esa voz que tiene dentro. Crea en la verdad. Si llega a creer lo que le dicen su experiencia y sus sentidos, se dirá a sí mismo lo que no quieren otros que escuche, y entonces, solo entonces, empezará a ser libre. Entonces, elija.





Twitter@fernofabio