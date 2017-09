“Post office”: el país de los sueños por cumplir

El año pasado reseñé las novelas autobiográficas “Ham on Rye” y “Factotum” de Charles Bukowski.

Hoy hablaré de “Post Office” (1971), la primera creación de envergadura de este autor nacido en Alemania en 1920.

Muchos mexicanos creen que los Estados Unidos es un mall gigante donde pueden comprar artículos en rebaja, que está habitado por personas de distinta raza (muchos de ellos racistas), quienes siempre están felices y que no padecen de apuros económicos. No obstante, esta es una imagen incompleta.

“Post Office” narra los trabajos de Henri Chinaski, el alter ego de Bukowski, un ciudadano común sin preparación académica que intenta convertirse en un escritor profesional. Para mantener su vida bohemia con aspiraciones literarias consigue un empleo de cartero. Es su tabla de salvación, pero también es su cruz.

Empieza como empleado suplente, engañado de que será muy fácil caminar por una, dos, tres cuadras, y colocar tarjetas de Navidad en los buzones. Pero poco a poco va descubriendo no sólo el rigor del trabajo sino también el peso del propio tiempo: no es muy fácil encontrar oportunidad para escribir sin interrupciones y los años se van acumulando. Así, llega a cumplir una docena en la oficina de correos.

Reconocí el mundo que describe y que siente el personaje una vez que regresé a los Estados Unidos la semana pasada y atravesé por tierra Texas, Nuevo México, Arizona y California. No es necesario poner mucha atención. El Estados Unidos de una gran mayoría no es un mall con aire acondicionado y con oportunidades para hacer turismo. Es un país de personas muy trabajadas que sucumbieron al sueño de una jubilación y cuya vida, como le pasaba a Chinaski, no pudieron vivir de acuerdo con su plan original.

Otros rondan las gasolineras pidiendo dinero o comida; compran en los establecimientos de comida rápida, o lanzan la mirada con ojos enrojecidos desde lugares misteriosos, preguntando quizá, ¿quién eres tú y qué haces?

Quien quiera conocer más detalles sobre este mundo, lea “Post office” desde una perspectiva humana y no sólo estética. Confirmará que tanto en México como en Estados Unidos se lucha por la supervivencia y por los sueños más profundos ante la aplastante lógica del capitalismo que nos tocó vivir.





columna30-30.blogspot.mx/ Twitter@fernofabio