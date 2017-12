Modern Mexican Culture: Critical Foundations es una colección de artículos que escribieron académicos de universidades estadounidenses y mexicanas. En total son 16 capítulos, incluyendo la introducción escrita por el editor del volumen, Stuart A. Day. Cada una de las secciones analiza el concepto de lo que es “México”, sobre la base de otro concepto mayor identificado en la cultura o en la historia.



Estos conceptos son, entre otros: el charro, los maestros, la soledad, el asesinato, la democracia, el clasismo, 1968, el norte, los feminicidios. El libro apareció bajo el sello de la University Arizona State en octubre de este 2017.



Mi participación abordó el tema del “asesinato”. “M for Murder: Mexico and Its Democratic State” analiza la representación del asesinato tanto en la imaginación estética (cine, pintura, literatura) como en la argumentación histórica. La propuesta es que el Estado mexicano ha construido “México” sobre una matriz capitalista y, para mantener este modelo de desarrollo a toda costa, a través del “asesinato”.



Es por eso que me aventuro a decir que la “M” de México corresponde a la palabra “Murder” (asesinato en inglés), parafraseando el título de la película de Alfred Hitchcock, Dial M for Murder, de 1954.



Está registrado en los medios de comunicación que este pasado octubre ha sido el mes como más asesinatos, casi llegando a los 24 mil, superando las más altas cifras de la llamada guerra contra el narco. Parece ser que en México la vida vale muy poco (por no decir que vale nada, para visitar la “verdad” común del verso acuñado por José Alfredo), pues lo importante es mantener la macroeconomía, la producción y esa gran dádiva para unos cuantos que es el erario.



La tesis de mi capítulo (desearía yo lo opuesto) es confirmada por la diaria realidad, en una fatídica lotería en la cual “un mexicano” encontrará eso que no queremos nombrar ni identificar.



Así que, estimado lector, proteja su vida y la vida de los suyos. Piense más profundamente. Aproveche estas fechas para marcar límites entre lo que es bueno para usted y para todos.

Y piense que hay muchos que también desean la democracia. Y tenga esperanza. De lo contrario, como dice Noam Chomsky, garantizará su inexistencia.





