Curso de verano

Mi sobrino me acompañó al gimnasio este sábado. Tiene 10 años y va a la primaria. Todavía no sale de vacaciones. Al hablar con él y explicarle las rutinas, descubrí que no existía en él ese autismo y soberbia de los adolescentes. En otras palabras, me parecía que era una persona que le daba valor a cada una de mis frases y que no quería hacer las cosas rápidamente para regresar a su habitación existencial, donde todo debe girar a su alrededor.

Luego pensé que los 10 años es la edad perfecta para enseñarle a un niño filosofía. Ojalá existieran cursos de verano (como esos de natación o los llamados campamentos) cuyo contenido fuera una explicación simple —pero precisa— de las propuestas filosóficas más importantes del siglo XIX y XX. En sí, este curso tendría como objetivo revelarles a los niños —de preferencia de la edad de mi sobrino— que se puede elegir la forma en que el individuo se relaciona con la sociedad, la naturaleza, el conocimiento, el tiempo, la realidad.

Una de las lecciones estaría centrada —claro que sí— en las ideas de Heidegger de Ser y tiempo. Reflexionaríamos en lo que significa “ser”, y contrastaríamos “el ser” con “el tener”. “Ser” implica utilizar el tiempo en una activa navegación de la existencia. Somos sólo una vez en este universo, y la vida consiste en llegar a conocer los límites de esa “gran oportunidad”.

“Tener”, por otro lado, es un modo de vida concentrado en la acumulación de objetos; existir para poseer; construir el valor propio de acuerdo con las posesiones.

Si un niño en esta clase decide caminar por “el ser”, se volverá inmune a las presiones de sus compañeros que presumen sus juguetes o videojuegos; sabrá que no añade nada a la existencia un flamante regalo de cumpleaños o unos tenis de marca. Ese niño usará cada uno de sus días en “ser”; tendrá otra visión de la economía, la nutrición, el consumo y la felicidad.

Estas lecciones estarían acompañadas por jornadas de ejercicio, porque el trabajo del cuerpo es también parte de esa posibilidad de ser. Ya que me encuentro temporalmente en La Laguna, continuaré entrenando con mi sobrino los sábados. Si otros niños de la edad quisieran acompañarnos, son bienvenidos. Estamos a sus órdenes.







columna30-30.blogspot.mx / Twitter@fernofabio