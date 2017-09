Nuestra Ciudad de México

Desde la distancia, casi en tiempo real, me enteré del terremoto en la Ciudad de México este 19 de septiembre (y sigue temblando). 32 años antes me encontraba en una clase de la escuela secundaria en Torreón, Coahuila, y este martes estaba a punto de dar una clase en una universidad en el estado de California. Mucho había cambiado desde entonces, pero tampoco tanto. El temblor, aquella vez y hoy, se sintió por todos lados.

Mi relación con la Ciudad de México fue primero imaginaria.

Con los años hice viajes y empecé a explorarla. La hice mía. Me enamoraba su vegetación, las lluvias por la tarde, la arquitectura elegante, la riqueza cultural, el tiempo: imaginaba que la ciudad era un río que fluía desde el pasado hasta el presente, que se adentraba en el futuro, y que yo lo navegaba. Un amigo muy querido que se había mudado desde el norte me dijo: “Lo único que esta ciudad te pide es que estés aquí”.

Tenía razón. En mis estancias nunca me he sentido un extraño.

La ciudad no te pide tu cartilla de pedigrí; es tuya si la haces tuya.

Amigos de todas partes del mundo se han enamorado de esa ciudad. Me han dicho que es como estar en Nueva York, o que se siente lo mismo. En algún verano partí de la ciudad a Londres, Paris, Madrid y Barcelona. A mi regreso sentí que la enorme metrópoli mexicana no le pedía nada a las otras ciudades. Cuando he visitado América Latina, me he sentido caminar por la ciudad de México en sectores de Santiago de Chile, Lima, Perú, Río de Janeiro, Brasil, y Buenos Aires, Argentina, y viceversa. Viajar a la Ciudad de México es regresar al Cono Sur.

He compartido este amor por la Ciudad de México con amigos y colegas. Al ir caminando por sus calles, rodeado de gente de todo el mundo, me he dado cuenta que enamorarse de esa urbe es una práctica muy común. ¿Qué tiene esa ciudad que nos llama como hijos dispersos? Hoy toda una generación está marcada por haber estado o uno haber estado en la Ciudad de México durante el temblor. Yo no estuve allí, pero siento el dolor de mis compatriotas naturales y adoptivos. Estoy seguro que muchos sienten lo que yo, y lamentamos profundamente el sufrimiento de la gente y de nuestra ciudad, que es un amor de los amores.





