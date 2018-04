¿Qué dice México?

Siria es uno de los escenarios en que se enfrentan Irán y Arabia Saudita, grandes productores de petróleo, líderes de los movimientos islámicos, que compiten por la hegemonía regional. En Siria está también uno de los frentes en que los países occidentales combaten al Estado Islámico. Y está el conflicto del Kurdistán, en el que se oponen en campos cruzados Estados Unidos, Turquía, el ISIS, Rusia y el gobierno de Assad. Los kurdos han sido el aliado más eficaz de Estados Unidos en la lucha contra el Estado Islámico, pero están haciendo su propia revolución en la región de Rojava, y Turquía los ha visto siempre como enemigos —o sea que la traición es algo previsto.

Todo eso está entreverado en la guerra civil, en el mosaico de oposiciones políticas, étnicas, sectarias, que provisionalmente cristalizan en los dos campos. Eso descontando que en la guerra de Siria tiene también intereses estratégicos, vitales, Israel, y desde luego Rusia. La geopolítica no cambia, pero las alianzas pueden alterarse en cualquier momento.

El uso de armas químicas es un crimen de guerra, y la comunidad internacional está obligada a hacer algo —investigar con seriedad, para empezar. Pero el bombardeo de hace unos días es casi peor que nada: un episodio, anunciado para asegurar que no hubiese víctimas, y que se explica como sanción moral. O sea, un gesto para la galería, que no tendrá consecuencias. Está claro que después de los desastres de Irak, Afganistán, Libia, a las potencias occidentales no les entusiasma la idea de intervenir militarmente: es lógico. El problema no es ése, sino que no tienen idea de qué resultado querrían en la guerra de Siria ni en casi ninguno de los frentes que tiene asociados. Y por eso no son capaces de ofrecer un atisbo de solución negociada.

El gobierno mexicano, con toda esa dificultad, tendría que ser capaz de articular una postura diplomática. No basta hoy con la no-intervención. Y necesitamos ganar autoridad moral, que nos va a hacer falta. La astuta estrategia del silencio es contraproducente (entre nosotros, sólo La Jornada lo tiene claro: publicó un enérgico editorial en defensa no se sabe de qué, pero acusando a Estados Unidos de haber fabricado el ataque con armas químicas que sería, eso dice, inadmisible —genio y figura).