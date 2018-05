Torneo Liga Bancomer: Liguilla 2018 (primera)

Concluyó el torneo regular con saldos diversos para los equipos.

Lobos BUAP ocupó la última posición y le correspondería descender, después de un muy buen primer torneo y una estrepitosa caída en el segundo, aunada a la pesada losa que cargan los equipos recién llegados por el lapidario sistema de competencia; pero con los absurdos que padecemos en nuestro fútbol, nunca se sabe: en efecto, hay una liga de ascenso pero no todos los equipos que juegan ahí tienen derecho a subir a primera, situación que no sé si suceda en alguna otra parte del mundo.

En ligas de mayor importancia, equipos con estadios pequeños juegan en la primera división sin ningún problema; además, como si aquí todos los estadios se abarrotaran cada quince días. Las buenas noticias son la presencia cada vez más notoria de la liga femenil, aún con muchos asuntos que resolver como el de los salarios de las jugadoras, y la batalla por la asociación de futbolistas para terminar con el abusivo pacto de caballeros, otra penosa distinción de nuestro fútbol: como cualquier trabajador, tienen derecho a contratarse con el equipo que mejor les convenga sin el permiso del anterior patrón.

En cuanto a los equipos, el Guadalajara fue la mayor decepción, un poco matizada por el título en la Concachampions, celebrado como si le hubieran ganado a un equipo europeo de abolengo y no a uno canadiense. Veracruz, Atlas y Querétaro se mantuvieron en primera aunque ya necesitan abandonar la modorra y dejar de confiar en que habrá uno más malo que ellos, en tanto León y Cruz Azul terminaron por debajo de las expectativas y de su potencialidad. Necaxa y Puebla dieron bandazos y se quedaron en la orilla, mientras que el Pachuca sigue acumulando torneos sin despuntar.

La mediocridad volvió a ser característica presente en la mayor parte de los equipos, alcanzando incluso a algunos de los clasificados, entre los que predominan los del norte con cuatro representantes, dos de ellos de Nuevo León, seguidos por los capitalinos con dos y, complementando la lista de los ocho aspirantes al título, el del Estado de México y el de Michoacán.

Otra vez Jalisco se quedó sin participación en la fase final, al igual que la zona oriente del país y la del Bajío.

Triunfos esperados

No era un equipo para liguilla y se demostró: a los Pumas de la UNAM no les avisaron en qué fase estaban jugando y salieron como si se tratara de un juego más. Vía Mateus Uribe, al minuto ya estaban por debajo del marcador ante unas Águilas que aprovecharon el descontrol del rival y un error del silbante, señalando un penal inexistente, para anotar el segundo por conducto de Menez; poco tiempo después, el tercero una vez más convertido por el colombiano: en menos de cuarenta minutos la eliminatoria parecía sentenciada. Un breve estertor de los locales con el gol de Castillo vía penal, poco antes del término de la fatídica primera parte, pero a media hora del silbatazo final del juego, el francés del América volvió a convertir desde los once pasos para colocar el cuarto clavo en el ataúd.

En norteño partido trabado, como se esperaba, la UANL logró sacar un gran resultado por la ventaja de dos tantos y no haber recibido gol en contra: sin lucir demasiado como se les está haciendo triste costumbre, los locales se fueron arriba pasados los veinte minutos con certero cabezazo de Ayala. El resto de la primera parte se diluyó con esporádicas llegadas y mucho roce en medio campo. Para la segunda parte, oportunos movimientos de Siboldi y Santos empezó a empujar fuerte para igualar, pero un penal dudoso en contra, bien cobrado por Gignac, detuvo el ímpetu y la aspiración de la visita, que regresa a Torreón con la difícil consigna de no permitir una anotación en contra y al mismo tiempo buscar dos a favor. Se puede pero se ve muy cuesta arriba.

Empates abiertos

Tijuana recibió al Monterrey en la frontera del norte con la misión de llevarse alguna ventaja para el juego de vuelta. Los visitantes empezaron con decisión pero se fueron diluyendo, en tanto los locales empezaron a crecer paulatinamente; como suele suceder con los equipos poderosos, cuando más asediados están, resuelven con atingencia: así lo hizo Pabón para abrir el marcador cerca del final del primer tiempo. Los Xolos habían ladrado bien y fuerte, pero sin alcanzar a morder. Para la segunda parte, cual entusiasta jauría se lanzaron hacia la portería rival y con lucidor gol de tiro libre de Rivero emparejaron el tanteador; motivados, siguieron buscando pero ya no encontraron la ansiada y necesaria diferencia que quizá merecían.

Y en el juego más entretenido, mis queridos Diablos Rojos se metieron al campo de Monarcas en el partido que lucía más disparejo y acabó siendo lo contrario.

El Toluca dominó la primera parte y el Morelia la segunda; la visita se fue arriba con sorpresivo gol de Barrientos que aprovechó la excursión del portero local y pudo haber aumentado el marcador pero falló en el momento justo. En el complemento, el cuadro michoacano salió convencido y pronto le dio la vuelta al marcador con goles de Osuna y Loeschbor. También pudieron ampliar, pero el cuarto gol del partido fue de los mexiquenses vía el recién ingresado Uribe para dejar el asunto igualado, no obstante todavía pudo haberse roto la paridad en los minutos finales.





cinematices.wordpress.com

Twitter: @cuecaz