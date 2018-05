Liga Bancomer (II): partidos de vuelta de cuartos

Ya estábamos esperando la presencia del factor sorpresa tan común en nuestro fútbol: para algunos es un problema de irregularidad, en tanto para otros es lo que le da sabor al caldo, a diferencia de otras ligas en las que ya se sabe, desde la jornada 1, quién va a ser campeón. Prefiero la incertidumbre aunque ojalá y fuera por la mejora de los equipos aspirantes y no por la baja de nivel de juego o de plano desinterés de los favoritos. Una vez más las decisiones arbitrales fueron factor en algunos de los partidos, en los que contrastó la disposición de lucha hasta el último minuto con actitudes de desdén y absoluta desidia.

Mientras tanto, se anunciaba que la selección mexicana no va a participar en la Copa América 2019: muy bien, en tiempos de apertura, nos encerramos en la burbuja de CONCACAF, aunque eso sí, el técnico nacional anda de gira artística en plena liguilla por razones completamente desconocidas para la afición. Por su parte, los equipos que disputaron la final de la liga de ascenso sin ascenso, sacaron playera protestona con toda razón y las mujeres dieron cátedra de entrega y emoción en la final del fútbol femenil, que ojalá se pueda consolidar en términos de infraestructura: el fútbol lo ponen las entusiastas jóvenes.

Nuevo León sin equipos

La noticia de los partidos de vuelta de cuartos de final es, por supuesto, la inesperada eliminación de los dos equipos de Nuevo León, integrados por las nóminas más altas del circuito y de los que se esperaba mucho más de lo que terminaron ofreciendo, sobre todo por parte de los Tigres, completamente abúlicos y sin mostrar mayor interés para seguir peleando por el título; por lo menos los Rayados intentaron buscar el triunfo con un poco más de pundonor, después de ponerse abajo en el marcador muy pronto y de manera desafortunada con gol de Bolaños, reforzado por una segunda anotación de Tijuana a través de Lucero.

Un doblete que desequilibró al Monterrey sin que supiera qué hacer el resto del primer tiempo ahora necesitando tres anotaciones, si bien rápidamente se pusieron en el marcador con gol de Pabón al 47’, abriendo la puerta para lanzarse con todo y buscar los dos goles restantes. Pero a pesar de tener la pelota y jugar en terreno contrario, no se advertía sensación de peligro ni se generaba el contexto emocional para la remontada. Los minutos se fueron diluyendo entre rostros decepcionados y pérdida de confianza; incluso la expulsión de Rivero hacia el final no hizo sino prolongar la agonía para el local.

En tanto, las Tigrillas y las Rayadas le pusieron el ejemplo a sus contrapartes masculinos, acaso aburguesados (para usar el término del Tuca en buen lance autocrítico, aunque también tuvo que ver su conformismo) o demasiado confiados de su potencial económico: pero en el fútbol también hay cosas que el dinero no puede comprar. Como la entrega que le faltó al equipo de la UANL, jugando con un hombre más durante buena parte del juego y con una ventaja inicial de dos goles. Enfrente, el Santos sabía qué se estaba jugando y desde el principio supo combinar inteligencia con intensidad: debía cuidar su puerta y buscar el par de tantos, frente al poderoso campeón vigente.

El primero llegó vía tiro libre bien ejecutado por Martínez, tras marcarse una mano inexistente. No habían pasado veinte minutos y el primer objetivo de tres ya estaba cubierto, pero el asunto se descompuso con la expulsión rigorista de Rodríguez poco antes de la media hora: curiosamente, una entrada más fuerte poco tiempo después del propio Martínez no fue sancionada ni con amarilla, acaso compensando y, por ende, volviéndose a equivocar. Quedarse con diez provocó un doble efecto no previsto, al parecer: engrandeció a los guerreros y sembró un exceso de confianza en el rival, paseando se aburrimiento por toda la cancha.

Con gran despliegue del equipo en general y de los los laterales en particular que hacían la doble función de marcaje y ataque, además de una falla increíble de Gignac, llegó la segunda anotación de tintes heroicos por parte de Djaniny, quien salió lastimado, aprovechando un mal lance del arquero; ni siquiera durante los veinte minutos restantes se le vio a los visitantes el deseo de anotar, como si ya quisieran empezar sus vacaciones o dieran el partido por perdido. La hazaña se consumó por la entereza de los diez hombres impulsados por su público y la indolencia de los once de enfrente.

Avanzan líder y sublíder

En la serie más pareja y en la más dispareja, el primero y segundo de la tabla lograron colarse a las semifinales. Los Pumas de la UNAM siguieron siendo un desastre, entre errores propios y del árbitro en turno, mientras que el América aprovechó con astucia las fallas y descontrol del adversario para irse arriba otra vez muy pronto con anotación de Uribe. A los veinte minutos la visita se queda con diez por reclamar, aunque todavía alcanzaron a empatar con tanto de Gallardo poco antes del fin de la primera parte. Por no dejar, se quedaron con nueve a veinte minutos del final e Ibargüen anotó el segundo para las Águilas que se dedicaron a sobrellevar a un rival disminuido en todos sentidos.

El líder general, por su parte, se fue arriba muy pronto con soberbio gol de Borja que, paradójicamente, motivó al Morelia para buscar el empate y aplatanó al Toluca, quizá confiado en la ventaja y en la fuerza del contragolpe. Transcurrieron así más de 80 minutos hasta que Sambueza anotó el segundo en tiro libre y el asunto parecía liquidado. Pero mostrando un notable profesionalismo y determinación, Monarcas siguió dando muestras de vida en el infierno y consiguió sorprendentemente empatar el marcador con goles seguidos de Loeschbor y Sansores en tiempo de reposición, acaso mandando un aviso al Diablo que por más que huela a azufre, no puede descuidar el fuego ni un instante.

cinematices.wordpress.com

Twitter: @cuecaz