Festival Latido en Guanajuato: 2a edición

En su segunda edición que se celebra en el cuestionado Parque Bicentenario, este encuentro musical muestra crecimiento y amplitud de miras, integrando actividades además de los conciertos programados. El cartel se nutre con dos presencias de alcance internacional (Devendra Banhart y Jessy Lanza, comentados más adelante) y un nutrido grupo de bandas nacionales, desde las más conocidas como Camilo Séptimo, Porter y Hello Seahorse!, pasando por otras como NAAFI (LAO + Mexican Jihad + Fausto Bahía), Elsa y Elmar, Lng/ Sht, Girl Ultra, Los Blenders, The Plastics Revolution, Big Big Love, Dromedarios Mágicos, Adrián Be y Axel Catalán, e incluyendo otros grupos locales como Modern Vice, Peack Creeks y Dama Rosa.

Devendra Banhart: canciones iluminadas a color

Nació en Houston hace 29 años; ha vivido en Caracas y Los Ángeles; es viajero frecuente y terminó de convertirse en artista dentro de la bulliciosa ciudad de San Francisco: dibujos, notas musicales y poesía bilingüe a la par. De pronto, ya parecía un alivianado líder de una comunidad hippie extraviada en algún punto de América, animando a sus seguidores más por su imaginación que por su jerarquía, más por su talento que por su visión de grupo, siempre en plan de dejar que cada quien disfrute de sus sonidos como se le dé la gana, sin manipulaciones.

En su extendido horizonte puede pasar del tono festivo al susurro reflexivo y terminar por convencer sin proponérselo, quizá por esa apariencia de irreverente predicador extraviado en el siglo XXI. Las comparaciones con gente como Jeff Buckley, Nick Drake, Jerry Garcia, y Marc Bolan, el gurú glam, han sido frecuentes, en particular por su condición de distinguible escritor de canciones con sello personalísimo, al que habría que apuntar sus aventuras con el mundo de las imágenes y los juegos pictóricos.

La aventura inició con Oh Me Oh My… (2002), seguida por Rejoicing in the Hands (2004) de cuyas sesiones también se derivó Niño rojo (2004), obras en las que ya se advertían sus rasgos esenciales: folk enloquecido de letrística etérea de corte espiritual o cándidamente cercana; psicodelia bañada con ritmos afrocaribeños; pop sesentero tanto en su vertiente multicolor como oscura, vocalizaciones temblorosas o apacibles según sea el caso, y cuadernillos ampliamente decorados con ilustraciones elaboradas desde la más pura obsesión de quien se vierte por completo en el trazo infinito.

Vendría la expansión en personajes, ambiciones y alcances, para bien en general a pesar de la posible pérdida de cierta espontaneidad. Su naturaleza prolífica se confirmó con el prolongado, pacifista, multirreferencial –fijarse en la portada- y nutritivo Cripple Crow (2005), al que le seguiría, casi como consecuencia natural, Smokey Rolls Down Thunder Canyon (2007), acentuando el eclecticismo con numeroso grupo de invitados que le ponen su tradición a un álbum que apostó por la dispersión como estrategia cohesionadora.

En cambio, What Will We Be (2009), obra en la que por momentos se nos pone un poco más serio, tiende más a la introspección y a una especie de regreso a su individualidad, al Devendra Banhart personal, bautizado así por un místico hindú: los lances entre experimentales y psicodélicos se reducen, aunque subsisten, y las canciones son más de reflejo y expresión inmediatas, tal como el título del álbum plantea. Tras cuatro años de silencio, volvió con Mala (2013) en la tesitura ecléctica que lo ha carcaterizado, combinando géneros que gravitan alrededor de su folk alocado, como también quedó de manifiesto en Ape in Pink Marble (2016), aderezado con un percusionismo revitalizador

Jessy Lanza

Moviéndose con seguridad entre los terrenos del R&B y la electrónica de tintes diversos, la compositora, arreglista, productora y cantante canadiense colaboró con los Junior Boys para después debutar con el relajado Pull My Hair Back (2013), cargado a partir de pura energía contenida, de esa que suele expresarse a través de secuencias que se deslizan naturalmente. Incorporando más elementos del electropop y ampliando el abanico de recursos auditivos, presentó Oh No (2016), uno de los discos más recordados de aquel año y que marcaba la confirmación de la capacidad de la artista para desplegar sonidos de contagiante actualidad.

cinematices.wordpress.com

Twitter: @cuecaz