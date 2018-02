Los discos del 2017 (octava): vertientes de la síncopa

Continuamos este recorrido por los sonidos que acompañaron el atribulado año que recién terminó. Qué mejor que con el jazz como una de las formas más fascinantes de la música popular.

FEMINIDADES INTERPRETATIVAS

Por su parte, el políticamente contestatario quinteto Irreversible Entanglements comandado por la poeta CamaeAyewa (conocida como MoorMother), cristalizó sus presentaciones previas en el ídem Irreversible Entanglements, impulsado por un convencido free jazz que sostienen las arengas de la vocalista. En tanto, la joven JazzmeiaHorn se presentó con A Social Call, ubicada en la tradición de las cantantes a media luz con explosiones vocales que rompen la aparente calma como para llamar a la conciencia.

Nicole Mitchell, figura clave de la escena del jazz femenino de vanguardia del siglo XXI, grabó el potente y globalizador Mandorla Awakening II: EmergingWorlds, encargo también del Museo de arte contemporáneo de Chicago.Grabado parte en vivo en el VanguardVillage y parte en estudio, Dreams&Drggers es un brillante doblete de la cantante CécileMcLorinSalvant, tomando la estafeta de las divas, que transita por los contrastes de la vida entre composiciones propias y revisiones. La saxofonista germano-americana Ingrid Laubrock se apoyó en gente del talento deSorey(batería) y Taborn (piano) para entregar el arriesgado Serpentines.

El trompetista JaimieBranch, retomando ciertas rítmicas ancestrales, entregó el espectral y retador FlyOr Die, con la participación de grandes invitados entre los que se encontró la chelista TomekaReid, quien a su vez formó parte del trío Hear In Now, junto con Mazz Swift (violín) y Silvia Bolognesi (bajo), para grabar el acechante Not Living in Fear, acaso intentando provocar el efecto contrario con exquisito juego de cuerdas. Además Reid formó un dueto con el saxofonista alto Nick Mazzarella para firmar Signaling, tan austero como profundo y tan impredecible como catártico: pura conversación inquietante.

LA EXPERIENCIA

Más de cincuenta años y su sax sigue tan lúcido como siempre: el Charles Lloyd New Quartetnos lleva por múltiples estaciones de la tradición con versiones en vivo, grabadas en Montreaux y Nuevo México y asentadas en el cohesionado y festivoPassin’ Thru, con Moran (piano), Rogers (bajo) y Harland (batería), haciendo dinámico equipo con el legendario músico de Memphis: los blancos también saben tocar. El legendario Roscoe Mitchell respondió al encargo del museo de Chicago para producir BellsForThe South Side, obra en vivo que captura en dos discos el trabajo desarrollado con cuatro tríos, cada uno con características distintas en función de las intenciones y habilidades de los colegas participantes: las campanas doblan por el sur.

The Jazz at Lincoln Center OrchestrawithWyntonMarsalisfeaturing Jon Batiste rindieron sentido e institucional homenaje en The Music Of John Lewis y la trompeta de TomaszStanko recorrió junto con su New YorQuartet una DecemberAvenue, cristalizando sonidos y alcanzando las nubes más altas. El venerable guitarrista John Abercrombie se despidió de este mundo con Up and Coming, en efecto elevándose a la perpetuidad tras una trayectoria brillante, cerrada con la calidez y talento que compartió a lo largo de más de 45 años de grabaciones. Gary Peacock y su contrabajo, en tanto, produjo junto con Copland (piano) y Baron (batería) el sofisticado Tangents, denotando total compenetración del trío.

Felices reuniones. Bajo el nombre de Hudson, cuatro fantásticos jazzistas con carreras propias (DeJohnette, Grenadier, Medeski y Scofield) coincidieron para firmar uno de los discos del año, el homónimo Hudson, encontrando los cauces para fluir de manera natural, como si hubieran tocado juntos en la prepa: ojalá se repita. El octogenario pianista Ahmad Jamal volvió con Marseille, sentido, juvenil y efusivo homenaje al puerto francés, entre revisiones y composiciones propias que suenan con toda la luz que da la vejez.

LOS CONTINUISTAS

En efecto, el VijayIyerSextet está muy lejos de terminar. Qué bueno.El pianista de origen indio y sus cinco brillantes cómplices han creado un clásico del jazz contemporáneo, posándose en la tradición y avanzando hacia la renovación: FarFromOver (disco del año para JazzTimes) articula con pericia y creatividad apuntes provenientes del fliscorno, de los inquietos saxofones, las revulsivas cornetas y una base rítmica que establecen un entramado complejo y a la vez absorbente, dialogante y cautivador.Rock, jazz e influjos surasiáticos se encuentran en burbujeante comunión gracias al saxofón de RudreshMahanthappa’sIndo-PakCaolition, desparramado enAgrima.

Bill Frisell& Thomas Morgan nos llevaron de paseo enSmall Town con guitarra y bajo como vehículos pausados para descubrir las maravillas de la cotidianidad lejos del urbanismo desaforado. Desde su lógica percusionista, MattWilson’s realizó Honey and Salt. MusicInspiredBythePoetry of Carl Sandburg, rindiéndole homenaje a su ilustre conciudadano entre recitaciones de gente renombrada (el comediante Jack Black entre ellos) y fondos musicales de contagiante y desenfadado beat. El versátil Chris Potter y su saxofón, que igual revisita el postbop que la vanguardia, entregaron TheDreameristheDreambien cobijado por tres colegas de altos vuelos cuales mensajeros asumiendo el mensaje.

Matthew Shipp Trio realizó Piano Song con el apoyo del bajo de Michael Bisio y la batería de Newman Taylor Baker, anunciando que sería el último disco que grabaría: ojalá se arrepienta. Dave Douglas, trompetista esencial del jazz contemporáneo, integróLittle GiantStillLifecon TheWesterlies&Anwar Marshall, coros nada más, mientras que el saxofonista tenor JD Allen grabó el versátilRadio Flyer, fraseando por vertientes alternas con toques reconocibles de las históricas innovaciones.

El pianista Craig Taborn, digno heredero de la tradición que mira hacia el frente, entretejió en formato de cuarteto DaylightGhost, soltando cabos acústicos y eléctricos para darle visibilidad a los espíritus que se asoman por la mañana. También en el piano, el suizo ColliinVallon entregó el consistenteDanse, enclavado en un reconocible acento postbop y el Julia Hülsmann Trio hizo lo propio con Sooner and Later, jugando con tiempos y formas definidas.

CAMINO LIBRE

Steve Coleman’s Natal Eclipse entregó Morphogenesis, bien acompañado para nutrir de texturas orquestales los cambios no solo de forma, sino de fondo. Un par de cornetistas notables.Kirk Knuffke rindió sentido homenaje en forma de trío a los gigantesDon Cherry yOrnette Coleman enCherryco, juego de palabras y de acordes; por su parte, el trompetista de avanzadaRon Miles realizóI Am A Mancon una notable cantidad de invitados del círculo rojo jazzero que bien lo acompañan en su aventura compositiva.

En términos experimentales, el oriundo de Maryland y activo desde inicios de los años noventa Sam Newsome, grabó Sopranoville: New Works forPrepared and Non-Prepared Soprano, exprimiendo sonidos improbables a través de la búsqueda de renovadoras técnicas interpretativas.Joshua Abrams& Natural InformationSocietyentregó el sincrético Simultonality, una intensa ensalada preparada con ricas tradiciones musicales de aquí y del otro lado del mundo con un trasfondo de jazz vanguardista, ocupando al mismo tiempo espacios y contextos.

