Crisis postapocalípticas

Ya sea por la predominancia de un capitalismo despiadado que aprovecha cualquier medio a su alcance, incluyendo a los supuestos enemigos que se venden por un cerdo de oro para alcanzar sus fines, o bien por la presencia de una enfermedad depredadora que parece dispuesta a acabar con la especie humana sin dar mayores explicaciones, se presentan realidades al filo de la navaja dispuestas a estallar en cualquier momento. Desde una perspectiva global que contrasta con la mirada micro, un par de películas –una cartelera de la ciudad y otra en plataforma- ejemplificando las respectivas crisis que acechan a la humanidad.

La descomposición viene de adentro

En la tesitura de La carretera (2006), imprescindible y dolorosa novela de Cormac McCarthy donde no se brindan mayores explicaciones del desastre, y convertida en consistente cinta por John Hillcoat, aparece in demasiada parafernalia un filme que aprovecha bien el actual ambiente de paranoia generalizado en las sociedades desarrolladas hacia el que viene de afuera, como si trajera el virus o la bacteria infecciosa de carácter mortal, para presentar una metáfora social a partir de una perspectiva micro con amplias posibilidades para expandir sus explicaciones de cómo entretejemos nuestros vínculos relacionales con base en la desconfianza, la defensa a ultranza de lo nuestro y el abandono de una conciencia más colectiva.

Dirigida y escrita por Trey Edward Shults, quien en Krisha (2015) ya había explorado el entorno familiar como ecosistema altamente conflictivo, Viene de noche (It Comes At Night, EU, 2017) es un retrato de la tensión que provoca la necesidad de sobrevivencia en un entorno hostil y amenazante, que ocurre parte en la realidad y parte en la cabeza de las personas involucradas, donde no cabe ni el sacrificio por el otro o la posibilidad de construir soluciones que consigan trascender el entorno familiar: incluso cuando algún miembro cercano cae en desgracia, no se piensa más allá que en la ejecución para sostener a quienes se considera sanos.

Interpretada y producida por Joel Edgerton (otra vez en plan de familia interracial, como en su papel del señor Loving), con el soporte de discretos y eficaces actuaciones secundarias, la historia se despliega en el aislamiento del peligroso ambiente, al que se debe sobrevivir con máscaras y ventanas selladas, dejando que los propios y extraños hagan lo propio, sobre todo cuando se acepta a otra familia en el refugio. El hijo adolescente (Kelvin Harrison jr.), foco dramático del argumento, pierde al abuelo y a su mascota, quedando a la intemperie afectiva, cual representante emocional de una especie en decadencia.

Con una notable cámara entre atmosférica e incisiva que se pasea con una firmeza apabullante por los diferentes rincones de la cabaña o por el exterior boscoso, y que solamente parece perturbarse hacia el desenlace, presumiblemente trágico, la historia se desarrolla a partir de un contenido trazo de los escasos personajes, casi de orden teatral, apenas iluminados en los momentos de oscuridad y retratados de forma distante durante el día, a pesar de esos primeros planos que nos inmiscuyen en la lógica absorbente de convertir a la sobrevivencia en una rutina por momentos sin mayor sentido que simplemente seguir respirando, aunque no se cuestione para qué. Finalmente, la noche se cierne sobre todos.

La descomposición viene de afuera

En el salvaje mundo del postcapitalismo, las empresas del ramo alimenticio han sido señaladas como enemigas constantes y sonantes por grupos ambientalistas y diversos cineastas, sobre todo a partir de punzantes documentales. Sus prácticas contrarias al cuidado del entorno y relacionadas con el maltrato a los animales, se someten ante preceptos como la rentabilidad y la eficacia a toda costa. Y resulta que del otro lado también hay impostores: programas de televisión dizque educativos conducidos por algún amigo de los animales, farsante con la autoestima por los suelos, o grupos radicales que los defienden pero que en el fondo buscan más bien fama y dinero con un disfraz progre, con tal de que no se les moje el celular cuando se lanzan al agua.

Desarrollada entre Mi vecino Totoro (Miyazaki, 1982), con ese idilio en la ruralidad del afecto, y por supuesto King Kong (Cooper y Shoedsack, 1933), insertando logrados efectos digitales para presentar a la súper cerda protagonista que da título al filme, Okja (Corea del Sur-EU, 2017)es una película ecléctica que combina fantasía, aventura, crítica social y mirada apocalíptica en la que su director Joohn-Ho Bog (El expreso del miedo, 2013) propone una reflexión acerca de nuestra relación con los animales y su consumo, pero en un tono que elude el catastrofismo sin restarle drama, sobre todo cuando se plantea que tu cena pudiera ser tu mascota.

Como lo hiciera en El huésped (2006), el realizador surcoreano inserta el tono sobrenatural para analizar las consecuencias de la forma en la que se ha entendido el progreso. Con un bienvenido ímpetu impregnado de farsa, encarnado con toda soltura y deliciosa sobreactuación por Tilda Swinton (productora también), como las gemelas empresarias, Jake Gyllenhaal en plan de falso amigo de los animales, Paul Dano como el líder bipolar del grupo clandestino que defiende a la fauna y Giancarlo Esposito en plan de sospechoso común, el relato se vuelve de pronto una trepidante carrera hacia la salvación y el desenmascaramiento del capitalismo de ficción.

Una niña que vive en el campo (Seo-Hyun Ahn, luchando hasta el final) con su abuelo, han criado a la hembra en cuestión desde el principio, estableciendo un lazo afectivo que se verá interrumpido por la verdadera intención del asunto: un negocio. Y al final del día, el asunto puede resolverse de la misma manera, a la mejor usanza del capitalismo global que se mantiene en el predomino de la convivencia planetaria, no obstante sus evidentes injusticias y absurdas consecuencias, a falta de propuestas que consigan trascender la criticas cada vez más obvias y repetitivas. Claro que la película, producida por Netflix, se presentó desafiante en Cannes, la catedral del cine que se ve en las salas, no de tu casa, sino las que te cobran hasta la mayoría de edad.

