Copa Confederaciones (Sexta): semifinales

Llegaron los partidos que definieron a los finalistas del torneo. Mientras uno resultó sumamente parejo a lo largo de los 120 minutos y se decidió con claridad en los penales, el otro pareció sentenciarse en los primeros 10 del tiempo corrido, a pesar del esfuerzo por emparejar en el marcador lo que se mostraba en cuanto a posesión de pelota. Llegan a la final los dos mejores equipos del torneo y llama la atención que uno de ellos sea la selección B, alemana cierto, pero B al fin.

EQUILIBRIO A LA ALTA

La paridad de fuerzas es una condición necesaria, no suficiente, para que un partido de fútbol atrape la atención; si esa igualdad es porque ambos conjuntos juegan propositivamente, buscan ganar y se dedican más a la construcción que a evitarla, entonces tenemos un buen banquete futbolero, aunque falte el gol cual cereza en el pastel. Fue más o menos lo que pudimos disfrutar en el partido entre chilenos y portugueses, campeones de América y Europa respectivamente, quienes salieron muy serios a seguir ampliando su vitrina de títulos, recientemente desempolvada.

A lo largo de la primera parte, ambos cuadros generaron llegadas con la suficiente continuidad y grado de peligro como para merecer encontrar las redes, pero Patricio y Bravo sostuvieron a sus equipos en la última zona, mientras que los delanteros conseguían terminar las jugadas. Poco a poco, las defensivas fueron ajustando y los embates disminuyeron, a partir de estrategias espejo que reforzaban el equilibrio reflejado en la inmovilidad del marcador. Tras los primeros 45 minutos, quedaba la convicción de realmente asistir a un partido definitorio con dos equipo en busca del triunfo.

Para la segunda mitad, Portugal apostó un poco más al contragolpe y a ceder la pelota, al tiempo que Chile, acostumbrado a lo contrario, asumió el protagonismo y ambos continuaron aprovechando el ancho de banda para comunicarse a lo largo del campo, si bien las llegadas disminuyeron y el tránsito del balón se volvió más complicado. Una llegada con riesgo de romper el cero de un bando era rápidamente contestada por el rival y el oficio de ambos empezó a resultar esencial, sobre todo ante los inminentes tiempos extra, anunciándose cada vez con mayor probabilidad.

Lejos de ser los tiempos extra un mero pasaje para los penales, también se generaron acciones de peligro: primero los lusos controlaron y buscaron finiquitar el pase, pero sacando fuerza de las entrañas, los andinos terminaron volcados para hacer lo propio, si bien la pelota siguió negándose a encontrarse con las redes. Solventes en los penales, los dos equipos parecían confiados en conseguir el triunfo. Pero fueron los de experiencia quienes no pudieron anotarle a Bravo en tres intentos, mismos que los sudamericanos consiguieron para sellar su pase a la final.

FRAGILIDAD ESTRUCTURAL

Con un sistema defensivo tan endeble y alineaciones que no aprovechan el potencial de un equipo, ya sea porque no entran los que mejor vienen jugando o algunos de quienes ingresan cambian de posición, resulta muy difícil competir con selecciones de mayores tamaños que con las que compartimos procesos eliminatorios. Pero el principal problema, al parecer, es la falta de autocrítica y, por ende, de aprendizaje, más allá de la rotación o de que se esté de acuerdo con los titulares o suplentes. Alemania B le ganó a México (¿A, B, C?): la duda es válida porque en efecto no hay una selección que se pueda ubicar como la principal y cabe preguntarse si ello es deseable.

Cuando nos estábamos acomodando, los alemanes habían llegado dos veces y anotado en sendas ocasiones vía Goretzka, con una facilidad que parecía partido de entrenamiento. Fallaron una tercera y a partir de ahí se les olvidó su origen, acaso por su juventud, y se mostraron entre confiados, cansados y rebasados. El equipo mexicano reaccionó bien ante la adversidad y empezó a dominar el partido a plenitud, generando incluso ocasiones de gol. Paradójicamente, fueron los mejores minutos de todo el torneo para el campeón de la CONCACAF y se fueron en cero. Esa incapacidad histórica por reflejar en el marcador lo que produces en la cancha: ineficacia, le llaman.

Para la segunda parte, la tónica fue más o menos la misma pero los alemanes como que despertaron un poco, lo suficiente para anotar el tercero por conducto de Werner, tanto sellador que ya ponía al rival en condición de casi seguro perdedor. Se mantuvo, eso sí, el coraje deportivo y los nuestros acortaron hacia el final con soberbio tiro de Marco Fabián, conocedor del fútbol teutón. Como que no les pareció mucho a los de blanco y respondieron en tiempo de compensación para poner el cuarto en la frente vía Younes, dejando en evidencia que se requiere una transformación en la estrategia general de juego, sobre todo si no queremos que en el Mundial se cumpla con el destino manifiesto.

Al parecer, los prejuicios generados acerca del rival y las ideas preconcebidas que se supondrían innovadoras, determinan demasiado la alineación y la forma de pararse dentro del campo, dejando en segunda instancia las capacidades propias de los jugadores y su experiencia en determinada posición. Además, el estilo de juego no se modifica más allá del discurso y así como ha funcionado con rivales de menor jerarquía, ha fracasado con quienes se ostentan superiores. O simplemente éste es el nivel de nuestro fútbol. Creo que podemos jugar mejor que como lo hicimos en este torneo y darle más pelea a Alemania y Chile, por mencionar los dos principales fracasos en este proceso.

