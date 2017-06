Copa confederaciones (quinta)

Los últimos partidos de la fase de grupos enfrentaban a dos claros favoritos para avanzar contra selecciones que necesitaban ganar por un cierto margen para poder aspirar a extender su estancia en Rusia. Pero los primeros 45 minutos acabaron por ser más equilibrados de lo esperado e incluso con ventaja imprevisible para la selección que porta orgullosa en su escudo un canguro frente a un emú, animales que en su origen eran endémicos de su tierra.En la segunda parte, el fantasma de lo esperado empezó a hacerse presente y avanzaron quienes tenían los momios a su favor.

JUVENTUDES ALEMANAS

Camerún parecía jugar un partido amistoso, como si no tuviera más necesidad que sobrellevar las acciones y se notaba más preocupado por no recibir un gol que por intentar anotarlo. Alemania tampoco daba muestras de su prosapia y el partido transcurría en un tono más bien grisáceo.Draxler marcaba diferencia en calidad y ritmo, contrastando con el resto de los jugadores, rivales y compañeros por igual. Un par de aproximaciones por parte de los jóvenes teutones y una clara hacia el final del primer tiempo por parte de los africanos que resolvió con solvencia el arquero del Barcelona. No mucho más.

Pero para la segunda parte, las juventudes alemanas recordaron su herencia y salieron a tomarse el asunto en serio, cual debe. Demirbay penetró por el centro y sacó un riflazo imparable para darle la bienvenida al tiempo complementario. Con el gol en contra, despertaron los de colorido uniforme, contrastando con el maniqueo blanco y negro alemán, siempre conservando la verticalidad más allá de lo que indique el marcador. La expulsión de Mabouka parecía sentenciar el destino del juego, sobre todo cuando un par de minutos después, el gélido joven Werner anotaba el segundo tanto para los germanos.

Con dos goles encima y un hombre menos, los leones indómitos decidieron mantener la esperanza y lograron anotar el descuento vía Aboubakar, cual premio a su actitud entregada, si bien de inmediato los alemanes volvieron a poner orden con el tercero, obra también de Werner que ni festeja cuando anota ni se lamenta cuando falla, como quien ejecuta un proceso en la línea de producción. Camerún se despide con el compromiso de mejorar su desempeño para el próximo año, intentando emular a su histórico representativo de 1990. Por su parte, los juveniles van aprendiendo poco a poco para llevar la carga dentro de cuatro y ocho años.

CITA EN EL PACÍFICO

Durante la primera media hora de juego, si bien los chilenos dominaron y generaron cierto peligro, los australianos se mostraban aplicados y concentrados en lo suyo, sabiendo que se enfrentaban a un mejor equipo pero que podían hablarle de tú, incluso por momento extralimitándose en la brusquedad como lo reflejaban las tarjetas de amonestación bien merecidas. Cerca del final del medio inicial, un error en la salida provocó que los de azul y amarillo recuperaran la posesión y tras una serie de rebotes, la pelota le quedó en solitario a Troisi quien definió con elegancia ante la salida de Bravo, que ya había tapado una con intención de red. La sorpresa se estaba consumando.

Para la segunda mitad y con algunos cambios con intenciones refrescantes, los chilenos siguieron intentando lanzarse al frente ahora con mayor razón. El fruto surgió al 67' por conducto de Rodríguez, uno de los ingresados para la parte complementaria y ahora convertido en la nueva esperanza del Cruz Azul, equipo con karma particular. El desarrollo de las acciones se concentró alrededor de las porterías, dado que tanto los australianos siguieron en plan propositivo como los andinos en actitud generadora de escenarios de probabilidad anotadora con buena frecuencia.

Los minutos se fueron escurriendo con una buena disposición por parte de los australianos, no obstante necesitaban dos goles para poder aspirar a permanecer unos días más en Rusia. Finalmente, se despiden del torneo con una buena actitud, alcanzando dos empates y con una derrota a cuestas que fue vendida cara. Por su parte, los chilenos tienen el mayor potencial entre los participantes, pero de pronto parecen extraviarse un poco o confiarse demasiado por saberse tan capaces. Ya veremos cómo resulta su enfrentamiento en la siguiente instancia.

cinematices.wordpress.com

Twitter: @cuecaz