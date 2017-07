Copa Confederaciones (séptima): la última y nos vamos

Los dos partidos que cerraron este torneo con futuro incierto resultaron al revés de lo esperado: mientras que de la final las expectativas andaban por los cielos, del encuentro de consolación no había mayores exigencias. No obstante, éste último resultó al menos más entretenido que el cotejo definitorio, dominado por el nervio, el cálculo matemático y el músculo más que por el cerebro, la creatividad y la clase. Queda el resquemor de que la selección ganadora del título no estaba conformada por todos los titulares de su país, sino que se integró con jóvenes y uno que otro con el colmillo desarrollado. O sea, un equipo B le ganó a los cuadros A.

Los dos técnicos derrotados se fueron expulsados por perder la compostura, situación lamentable dado el rol representativo que encarnan más allá del lugar donde nacieron, no solamente a nivel deportivo sino como una delegación nacional que muestra formas y esencias del país correspondiente. Por otra parte, la revisión en las alturas es positiva en términos de justicia pero debe mejorar mucho. Un defensa chileno suelta un codazo artero, la jugada se revisa y en lugar de expulsarlo y suspenderlo, solo se le amonesta; pero más triste es ver la reacción del seleccionado sudamericano, aplaudiendo quién sabe porqué, en lugar de asumir su error. Varios jugadores no ayudan con sus actitudes fanfarronas o melodramáticas.

La gran generación chilena ante la eterna selección intergeneracional

Los primeros veinte minutos fueron chilenos, achicando el campo y provocando que la pelota se mantuviera predominantemente en la mitad alemana. Vidal, Alexis y Vargas se encargaron de intentar dinamitar el arco teutón pero la explosión se quedó en el intento. Al ver estos primeros momentos, se podía pensar que la llegada del gol era cuestión de tiempo. Y así fue, pero no en la puerta que se estuvo tocando. El fútbol y sus caprichos impredecibles: un error lamentable en la zaga chilena y la selección campeona del mundo se fue arriba sin merecerlo demasiado, vía Stindl.

Pero el problema para los andinos fueron las consecuencias de este gol que nunca debió aparecerse: perdieron la concentración, el ánimo habitual sufrió una fuerte herida y la inseguridad se apoderó de la defensa que por poco regala un par de anotaciones más. En sentido opuesto, para los jóvenes alemanes sirvió de comprobación de que podían superar al rival y jugar al frente sin importar la ventaja conseguida al momento, recordando su linaje y herencia. Generaron y aprovecharon los yerros para inquietar la portería de un Bravo cada vez más atribulado.

La desazón continuó para los chilenos durante la segunda parte, a pesar de los cambios mandados por Pizzi, mientras que los alemanes no terminaban de finiquitar la final. El juego se volvió ampuloso y se fue ensuciando hasta que alrededor del minuto 25, la Roja empezó a encontrar nuevamente la claridad perdida tras el devastador gol en contra. Presionaron con ímpetu e ilación de ideas, creando nuevamente peligro en el arco rival, pero justo ahí resurgió la figura de Ter Stegen para anestesiar las pelotas con destino de gol.

Alemania se convierte pro primera vez en campeón de este torneo y, de paso, se coronó también en el sub 21 europeo. O sea, tenemos teutones para rato en el mundo del fútbol, además de su poderoso presente. En tanto, esta generación chilena ya sabe ganar jugando bien a la pelota; esta derrota no debe distraerlos de su tendencia triunfadora de los últimos años y más bien pensar en continuarla en la eliminatoria para el Mundial de Rusia y en el desempeño ya dentro del certamen. Hay países intergeneracionales que no dependen de una camada en específico y otros que deben aprovechar determinados momentos porque no necesariamente se van a repetir en el corto plazo.

El agridulce partido por el tercer puesto

Para algunos este juego debe desaparecer, mientras que otros opinan que debería buscársele algún otro incentivo. Cierto es que después de perder una semifinal, como que a nadie le quedan ganas de saltar otra vez al campo, a menos que se trate de una revelación o que la llegada hasta estas instancias haya representado un logro máximo. Portugueses y mexicanos salieron al campo con la seriedad necesaria y la convicción de brindarse por última vez en canchas rusas, hasta el año entrante si no sucede un desastre.

Dominio alterno con la balanza ligeramente inclinada hacia los lusos, quienes se pudieron ir al frente vía penal bien marcado desde las alturas, pero Ochoa les quitó la oportunidad con buen lance a la base del poste; tuvieron más llegadas pero entre la fortuna y el mal tino, no lograron horadar la meta rival. Más asentado en la cancha (la mayoría de los jugadores estaban donde se supone saben desenvolverse), el equipo mexicano generó algunas llegadas, sobre todo a través de la claridad de Vela, increíblemente ausente en el partido de la semifinal. La segunda parte inició mejor para los norteamericanos y se fueron al frente con un autogol de Neto al 54'.

El desconcierto de los portugueses se prolongó por amplios espacios hasta que en el último suspiro apareció Pepe con patada voladora para incrustar el empate con los tachones. Mejor los mexicanos al inicio de los tiempos extra, incluso gestando peligro en la puerta rival, pero una desafortunada mano en el área le dio a los portugueses su segundo penal del día, éste sí convertido por Silva poco antes de finalizar los primeros quince minutos. El tiempo complementario se ensució con dos expulsiones y otra vez Osorio perdiendo la vertical: ojalá quepa la cordura y, sobre todo, la autocrítica en todos los actores. Se puede jugar mejor; no mucho más cierto, pero queda la sensación de que hay potencial desaprovechado.

cinematices.wordpress.com

Twitter: @cuecaz