Memoria invasiva

Los recuerdos aparecen cuando menos se esperan, acaso para recordarnos quiénes somos o pudimos ser, si el cauce de las decisiones hubiera cambiado su flujo. Viviendo presentes aparentemente apacibles y llenos de certidumbre, basta con la activación del pasado para trastocar la seguridad, siempre frágil, en la que nos vamos instalando. Trayectos para volver a pensar que terminamos siendo una suma, nada simple, de las propias iniciativas que alcanzamos a emprender en contextos con lógicas propias, dinámicos e impredecibles. Y la vejez, entonces, como campo fértil en el que las experiencias pueden irrumpir en la cotidianidad para trastocar la engañosa rutina.

Recuerdos añorantes

Dirigida y escrita por Hannes Holm con base en la novela de Frederik Backman, Un hombre gruñón (A Man Called Ove, Suecia, 2015) combina con fluidez el humor y el drama para retratar la vida de Ove, un amargado viudo recién despedido de la compañía de trenes que al igual que Yo, Daniel Blake (Loach, 2016) le da título al film y busca resolver su soledad. A partir de un notable empleo del flashback, vamos entendiendo a este malhumorado gigantón que, como cabría esperar, también tiene bien puesto su corazoncito en espera a ser redescubierto por quienes le rodean, más allá de sus obsesiones y fallidas tendencias suicidas.

Alrededor de la actuación de Rolf Lassgård, que encuentra los tonos justos para interpretar a este hombre cargado de enojo a punto de entrar en los sesenta (aunque parece mayor), quien tras un trágico evento cambió (casi) para siempre, gravita la vida de una pequeña comunidad sueca en proceso de apertura con personajes variopintos: la pareja interracial recién llegada –la mujer es iraní- y sus hijas; los vecinos de siempre –ella pidiendo ayuda, él parapléjico con quien mantuvo una amistad competitiva y el hijo entrado en años aún en casa parental; la joven que pasea al perro y su esposo; el joven gay despreciado por el padre y su amigo y, por supuesto, el gato rescatado-rescatador.

Recuerdos sepultados

Dirigida por el reconocido realizador turco Nuri Bilge Ceylan, Sueño de invierno (Turquía-Alemania-Francia, 2014), ganadora de la Palma de Oro en Cannes, es una larga y contenida película de carácter reflexivo acerca de diversas temáticas como el altruismo y el compromiso social, la creación artística, el sentido de la culpa, las relaciones familiares y las decisiones vitales que van configurando la situación actual en la que viven los personajes, cual prisioneros de sus propias elecciones en ese paisaje contrastante, retratado a partir de diversos planos de estética apabullante. La posible identificación con las circunstancias y la sensación de insatisfacción que envuelve a los involucrados, acecha al espectador.

De carácter conversacional en el que uno se puede sumar si encuentra el interés por las ideas discutidas estructuradas en creíbles diálogos, el filme se desarrolla a partir de los conflictivos encuentros que va teniendo el protagonista (Haluk Bilginer, lacónico) un actor retirado que escribe una columna para el diario local y administra el hotel familiar, ubicado en medio de impasibles montañas de extraña y hostil belleza, con su joven esposa en proceso de encontrar el sentido en el activismo social, con su crítica hermana recién divorciada, con el vecino que cuida su granja, con su asistente responsable del trabajo operativo, con el profesor recién llegado y con una familia a quienes les renta la casa donde viven y con la que surgen conflictos.

Recuerdos disruptivos

Una pareja mayor está por festejar su aniversario de bodas, después de posponer la fiesta por la enfermedad de él. La vida transcurre en una apacible rutina dentro de un ambiente aislado y refrescante en Norfolk: sacar a pasear al perro por la mañana, preparar el desayuno, visitar el pueblo, conversar con algunos amigos y entregarse a la lectura o a la selección de las canciones para la celebración. Pero una noticia se desentierra de un pasado lejano y aunque el vínculo lucha por permanecer igual, algo ha cambiado para siempre.

Con una contundente actuación de Charlotte Rampling, que con solo un gesto consigue transmitir un profundo estado de ánimo (ese rostro de la escena final), y un buen complemento por parte de Tom Courtenay, 45 años (RU, 2015) se basa en el relato de In Another Country de David Constantine y está dirigida con sensible puntualidad pausada por Andrew Haigh (Weekend, 2011). La prolongada relación matrimonial llega a un momento de repensar en torno a sus cimientos, sobre qué se ha construido y, en su caso, cómo se puede volver a mirar hacia delante con el recuerdo disruptivo acechando la memoria.

Recuerdos identitarios

Un judío sobreviviente del Holocausto con problemas de memoria que ronda los 90 años está decidido a cobrar venganza por el asesinato de su familia en un campo de concentración. Apoyado por un compañero del asilo y tras la muerte de su esposa, se escapa para lanzarse a la búsqueda del nazi escondido en Estados Unidos, siguiendo las indicaciones de una carta escrita por su amigo que cuenta con información para dar con este criminal de guerra, mientras que su hijo lo busca dada su condición. El periplo lo llevará a descubrir distintas formas de entender las heridas de la tragedia y, por supuesto, a (re)conocerse mejor hacia el final de su vida.

Dirigida con sentido de concisión y enfoque por Atom Egoyan, retomando un genocidio en cuanto a contexto interactuante como lo hiciera en Ararat (2002), Recuerdos secretos (Remember, Canadá-México-Alemania-Sudáfrica, 2015) centra su discurso en la manera en la que las identidades se van reconfigurando, así como en el traslape del pasado con el presente, cual maraña existencial en la que ya no se tiene claro quién se es o se quiere ser. Con gran actuación de Christopher Plummer, bien secundado por Martin Landau, la historia termina por ser un tránsito hacia la comprensión de uno mismo y de la persona en la que te has convertido, como suele suceder cuando se busca hacer justicia por propia mano.

