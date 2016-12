Los cincuentones: discos de 1966 (II)

Continuamos el recorrido por algunos de los discos que vieron la luz hace cincuenta años.

LA INVASIÓN INGLESA

Ya sin ser el imperio dominante, los ingleses optaron por otro tipo de avanzada. En 1966, sus más insignes representantes, además de The Beatles, produjeron obras memorables.TheRollingStones entregaron Aftermath, primer álbum integrado por puras canciones propias que, pintándolo de negro, cimentó su fama como chicos malos, parranderos y mujeriegos. Junto con la evidente base blusera, se empezaban a advertir otros influjos entre riffs roqueros y esencias folk que, en efecto, terminaban por dejar visibles las inevitables secuelas.

Por su parte, TheKinks grabó FacetoFace, uno de sus grandes álbumes confeccionado con finas joyas pop bañadas con sutiles influencias de sonidos del este de Europa, que de pronto nos ponían cara a cara con personajes representativos de un diverso fresco social. En su segunda entrega titulada Quick One, TheWho refrendaba su frenesí generacional pero buscando una mayor complejidad estructural en las canciones, además de la consabida energía en la interpretación.

DEBUTS ENRARECIDOS

Encabezados por el genial Frank Zappa, TheMothers of Invention se presentaron en sociedad, a la cual satirizaron a placer desde el primer momento, con el ecléctico disco dobleFreak Out!, en el que igual cabían destellos guitarreros protopunk que estructuras cercanas al avantgarde, entre la música concreta y un rock reformulado con tintes de enloquecido humor.Los freaks encontraban aquí un vehículo de identidad que respondía al rechazo con ingenio paródico.

En línea semejante aunque más orientado hacia multicolores imágenes distorsionadas, ThePsychedelicSounds of the 13th FloorElevatorsse constituyó como un referente inmediato de los tiempos que corrían, entre la búsqueda del tercer ojo en la punta de la pirámide y el viaje por los confines de la imaginación trastocada por sustancias misteriosas. Liderada por Rocky Erikson, la banda de Texas 13th FloorElevators fue de las primeras en ponerle a un disco el término psicodelia, si bien se dejaban escuchar sonidos bluseros y del garage, tal como también lo hicieran los del Bronx Blues Magoos con PsychedelicLollipop, su primera y principal obra en la que se incluyó el sencillo (WeAin'tGot) Nothin' Yet, referente del aliento estrambótico del grupo.

TheMonks es una de las bandas más peculiares de la historia del rock. Formada en Alemania por cinco miembros de las fuerzas militares estadounidenses asentadas por allá, solamente grabaron un disco en estudio, vuelto clásico de culto: Black Monk Time tiene un sustrato contestatario de directa crítica social a la guerra y demás calamidades, apostando por el garage como forma básica, entre consignas que se insertan en rítmicas reiterativas y por momentos desquiciadas.En tanto, el rock primigenio y energético de Love, comandados por Arthur Lee, se presentó en el homónimo debut Love, cincelado por cierto barroquismo folk con adornos psicodélicos.

Takes Off rompió el listón para Jefferson Airplane, banda esencial del movimiento hippie aquí centrándose en un folk de corte amoroso para trasladarse por los confines del arcoíris. Por su parte, The Young Rascals es un álbum de esos que pueden pasar desapercibidos, acaso por lo efímero de la banda de garage igual llamadaThe Young Rascals, pero que encarnaban las ideas clave de la época, entre versiones de clásicos y piezas propias con la energía y convicción propias de la juventud convertida en sonido.

ACENTOS FOLK

Un viaje a través del folkrock tocado por la sicodelia de la mano de FifthDimension, firmado por TheByrds en plena ebullición creativa, tomando referencias de oriente y puliendo los arreglos para convertir las canciones en experiencias multidimensionales. En vena similar, Mama´s and thePapa´s debutaron con presencia amplia vía If You Can Believe Your Eyes and Ears, feliz combinación de pop, folk y soul para cantarle al sueño californiano incluso en lunes, como para en efecto confiar en los sentidos. Grabaron también el homónimo TheMama´s and thePapa´s, confirmando el gran arranque creativo del cuarteto.

El folklorista Fred Neil, personaje importante de la escena del Greenwich Village neoyorquino, presentó su álbum Fred Neil, que se constituyó como su propuesta principal con todo y un par de clásicos (TheDolphins y Everybody'sTalkin') que apuntalan un puñado de canciones transitando entre la reflexión y la vitamínica guitarra aderezada por eléctricas infusiones. La poesía del debutanteTim Hardin terminó en un feliz marco sonoro de folk, blues y rock titulado, para no entrar en complicaciones, Tim Hardin 1.

Simon&Garfunkel destilaron sensibilidad por partida doble: propusieron Sounds of Silence, cuya canción titular se convirtió en una de las más grandes de la historia, y el evocativo Parsley, Sage, Rosemary and Thyme con la frágil belleza de ScarboroughFair como carta de presentación, secundada por una vena poética que refería a Emily Dickinson y T. S. Eliot.Sunshine Superman de Donovan combinó con fino sentido melódico el folk y la psicodelia, desplegando una letrística de alcances abstractos: los superhéroes también pueden ser luminosos. En tanto, Tim Buckley, nacido en Washington, alzó la voz con plena convicción en el homónimo Tim Buckley, álbum debut plagado de un folk efervescente en plena fusión jazzera.

ROCK, BLUES Y OTROS GRATOS ENCUENTROS

ThemAgain fue el segundo álbum de la colapsada agrupación irlandesa asentada en Inglaterra; después de esta obra, Them se quedó sin la presencia de Van Morrison. Sin igualar a su debut y conformado por versiones y composiciones propias, se dejan escuchar convincentes acentos de R&B y rock'n'roll con la rudeza acostumbrada, alcanzando cuotas de dramatismo. Firmado por TheButterfield Blues Band, East-West es un segundo disco que confirma y trasciende lo mostrado en el debut: una delicia blusera con tintes de jazz de imparable dinámica, generada por la armónica del jefe Paul y secundada por los roqueros guitarrazos y la adaptativa base rítmica.

TheLovin' Spoonful levantaron la mano con dos sólidos álbumes que confirmaban las mejores expectativas generadas tras su debut: Daydream y Hums' of theLovin' Spoonful, ya predominando las composiciones propias, y encontrando el equilibrio entre la inventiva para la creación de melodías cercanas y la combinación de componentes bluseros y rockeros, pasados por un tamiz folk.El breve y brillante combo conocido como Buffalo Springfield, integrado por Stills, Furay y Neil Young, además de la base rítmica, se presentó con el ídem Buffalo Springfield, a partir de una orientación folkrock con la debida cuota de espíritu sesentero.

