Ni optimista ni pesimista, "posibilista": Gabrielle Walker (Parte 2)

La semana pasada narré en este espacio parte de una conversación que tuve con Gabrielle Walker en Querétaro (http://www.milenio.com/firmas/fernanda_de_la_torre/pesimista-posibilista-gabrielle_walker_parte_18_1048875147.html). Con un doctorado en química por la Universidad de Cambridge, donde además ha impartido clases al igual que en la Universidad de Princeton, Gabrielle es autora de cuatro libros traducidos a varios idiomas. Especialista en temas de cambio climático, se dedica a ayudar a las empresas a entender mejor los retos y a generar soluciones efectivas. A diferencia de muchos expertos en cambio climático —quienes pintan un panorama negro para el futuro—, Gabrielle se centra en las historias de éxito. Ella no se considera ni optimista ni pesimista sino una posibilista: “Para mi optimista o pesimista, es como si el futuro ya estuviese fijado y no se pudiera cambiar. Es simplemente adivinar. Si eres optimista dirás que será bueno y si eres pesimista, malo. Pero no lo puedes cambiar. Mientras que un ‘posiblilista’ es alguien que busca lo posible en el futuro y trata de hacerlo realidad. Entonces es como usar la esperanza de una manera muy realista para crear el futuro en vez de adivinar lo que va a pasar”.

Para Gabrielle, la visión catastrofista sobre el cambio climático resulta peligrosa ya que genera miedo: este suele paralizar y así es imposible realizar cambios. ¿Cómo modificar la visión de quienes no creen que el cambio climático es una realidad? “Quiero decir que la manera de cambiar la visión de alguien no es intentar convencerlos sino escuchar por qué piensan de esa manera. Hay personas que niegan el cambio climático no porque sean estúpidos, sino porque hay algo que les da miedo y no quieren escuchar detalles o los otros hechos sobre el tema porque les aterra. Hay una emoción y nunca vas a poder cambiarla con un hecho, nunca”.

Gabrielle explica que no vale la pena citar hechos y cifras ya que las emociones se deben cambiar con otras emociones. Por ello, debes escuchar, tratar de entender por qué están tan fijados en esta historia y sugerir otras opciones. “Por eso me apasiona cambiar esta historia. Hay un mundo interesante lleno de posibilidades. Ver las posibilidades es una historia atractiva para quienes niegan el cambio climático y para los ambientalistas. Los hechos son importantes, pero es necesario sacar tu miedo antes de considerarlo. Para mí estamos en esa etapa.”

Según la autora de The Hot Topic, estamos en un momento único de la historia, de decisión, ya que es nuestra generación la que va a escoger entre el sueño o la pesadilla. Después será demasiado tarde para cambiar. Si no hacemos algo el futuro no será promisorio. Esto puede ser aterrador, pero a la vez es algo que nos puede dar energía y emoción. Es nuestra opción y elección. “En este momento de la historia sabemos que necesitamos cambiar, pero que necesitamos mucho tiempo para lograrlo. Lo importante es ponernos una meta. Para mí es, por ejemplo, cuando el presidente en Estados Unidos dijo: ‘vamos a poner un nombre sobre la Luna en 10 años’, después de muchos esfuerzos lo lograron. Para mí es más importante poner una meta y decir ok vamos a hacerlo, porque cuando hablamos así los seres humanos podemos ser mucho más creativos, ingeniosos e imaginativos. Para mí lo mejor sería estar ahora con las emisiones de antes de la Revolución Industrial, pero no lo estamos y necesitamos cambiarlo porque la otra posibilidad es una pesadilla.

Sin duda nos enfrentamos a un reto sin precedentes, pero podemos evitar que nuestro futuro sea una pesadilla. ¿Qué posibilidades vamos a tratar de hacer realidad hoy? Buen domingo a todos.

