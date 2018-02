Los lazos del amor son más fuertes que la sangre: Emmanuel Kelly

Pocas personas esperan durante tres días en el alféizar de una ventana para conocer a su madre. Emmanuel Kelly es una de ellas. A través de la ventana de su orfanato en Irak, miraba fijamente el camino. Sus padres biológicos lo habían abandonado durante la guerra. Las monjas de la orden de la madre Teresa lo encontraron a él y a su hermano en una caja y los llevaron para allá. Ambos sufrían fuertes deformaciones. El momento esperado finalmente llegó y quedó grabado en la memoria de Emmanuel para siempre. “Me enteré de su llegada a Irak cuatro días antes. Y cuando llegó y la miré recuerdo haber pensado tres cosas: Esta mujer con el pelo rubio y los ojos azules tan bonita ¿es un ángel? Número dos: ¿Cómo diablos es posible que esta mujer haya entrado en este país? Y lo tercero fue: ¿Podrá ayudarnos a mi hermano y a mí?

Ese encuentro con el ángel rubio cambiaría la vida de Emmanuel y de su hermano. “Mi mamá es la persona más irritante y frustrante en el mundo. Pero también es la persona más increíblemente amorosa y generosa. Es la mujer con el corazón más grande que he conocido. Ella es mi héroe. Verdaderamente da la impresión o la creencia de que la única cosa más fuerte que la sangre es el amor”.

Moira Kelly (quien no tiene relación con la actriz del mismo nombre) luchó durante dos años para adoptar a Emmanuel y a su hermano. Debido a la forma en la que los encontraron, no tenían papeles oficiales y los trámites burocráticos fueron enormes. Después de varios problemas, Emmanuel y su hermano lograron llegar a Australia. “Por cierto —dice Emmanuel—, no es mi hermano biológico; sin embargo, como dije antes, la única cosa que es más fuerte que la sangre es el amor. Mi hermano y yo tenemos eso gracias a mi mamá y a las experiencias que hemos tenido. Con fe y con la voluntad de Dios, o del universo, con cualquier cosa que ustedes crean, para mí es la voluntad de Dios, logramos llegar. Nada viene fácil en la vida. Estoy contento de que haya sido así porque eso es lo que nos hace fuertes, nos da determinación. No importa qué tan grande sea el obstáculo, nunca debes rendirte ni dejar de creer en ti mismo”.

En Australia, Emmanuel fue intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones. Su sueño era ser un cantante profesional. Tener grandes sueños es importante para él. Se inscribió en el programa de televisión Factor X donde conmovió al público con su historia y su interpretación de la canción “Imagine” de John Lennon, misma que hasta su viuda, Yoko Ono, aplaudió. “Después de Factor X, que fue una experiencia increíble, estaba muy feliz. La vida explotó y tuve la oportunidad de estar en Glee, trabajar con Quincy Jones y otros artistas; sin embargo, mientras las cosas marchaban muy bien y el éxito era impresionante, desafortunadamente perdí el equilibrio. Cuando eres así de joven (tenía 17 años) no valoras lo que está sucediendo, eso fue lo que me pasó. Me volví arrogante y engreído. Necesitaba recordar quién era y de dónde había venido. Mi madre me dio una sacudida. Me llevó a mi casa en Australia y me dijo: ‘Emanuel, esto es lo que fuiste, esto es lo que eres. Mira a estos niños. No importa qué suceda en la vida, no importa que tan arrogante o engreído seas, no importa cuáles sean los retos, recuerda que siempre hay gente que necesita amor, ayuda y que pueden estar peor que tú’”.

Las palabras de su madre le llegaron al corazón y surtieron efecto. “Necesitaba apartarme, hacer una pausa y darme cuenta que tenía una responsabilidad, que estoy aquí por una razón que es motivar, inspirar y enseñarle a la gente que es genial amarnos, creer en uno mismo, aceptarnos. Así que empecé por mí mismo, a creer en mí, aceptarme y las oportunidades empezaron a llegar una tras otra. Puedo cantar con Chris Martin de Coldplay, David Foster, y en un mes y medio estaré participando en el Teletón*.

Al finalizar la entrevista el viernes pasado en “Las noticias con Alatorre”, que se transmite en diversas estaciones de Grupo CIM, Emmanuel cantó nuevamente “Imagine”, canción con la que conmovió a tanta gente en Australia. Su interpretación llena de pasión y su historia nos dejaron con la piel chinita y mucho que pensar.

Buen domingo a todos.

*El Teletón se llevará a cabo los días 23 y 24 de marzo de 2018 comenzando en el Frontón México y finalizando en Tijuana.

