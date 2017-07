¿Votarías por un "faulero"?

Hablamos de fair play o juego limpio para referirnos al respeto por las reglas; el tratamiento igual a todos los que concierne. Todos están en las mismas posibilidades de ganar. Por el contrario, decimos que hubo un foul play cuando hay una conducta deshonesta o tramposa. Cuando un jugador es reconocido por su respeto a las reglas su triunfo es doblemente celebrado.

En la antigua Grecia se creía que el desarrollo del alma, cuerpo y mente estaban relacionados. Por ello, la victoria de un atleta representaba un reconocimiento a sus cualidades físicas y éticas. Los valores deportivos como amistad, espíritu de equipo, competencia justa, tolerancia, respeto a las leyes escritas y no escritas eran, en la antigua Grecia, y son hoy, fundamentales no solo en el deporte o en cualquier tipo de competencia, sino en la vida cotidiana. El fair play requiere un respeto incondicional por el árbitro y los adversarios, celebrar el triunfo y reconocer las derrotas. La competencia tiene valores y resultan indispensables para ganar o perder con dignidad. Por eso nos sentimos “robados” cuando descubrimos que un jugador obtuvo sus triunfos mediante algún tipo de trampa o el uso de sustancias prohibidas. Pierde a pesar de haber obtenido una medalla.

Más allá de los lineamentos del Instituto Nacional Electoral para acotar la participación de los dirigentes partidistas en promocionales de sus partidos, deberían ser ellos quienes los respetaran. Ricardo Anaya y Andrés Manuel López pueden alegar muchas cosas sobre sus spots, pero sabemos de qué se trata: actos anticipados de campaña. De hecho, a Ricardo Anaya le llevan pidiendo meses que se defina es sus aspiraciones presidenciales. “Piso parejo” le dicen —con justa razón— Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle al dirigente del PAN. A Andrés Manuel quizá nadie le diga nada ya que es el líder único de su partido (dueño, le dicen algunos), pero lo cierto es que ha hecho campaña para ser presidente la mayor parte de los últimos 17 años.

Que los presidentes de los partidos usen los spots para promocionarse parece una buena estrategia y quizá lo sea; sin embargo, no puedo evitar pensar que si alguien no respeta los tiempos de campaña y le saca la vuelta a las normas del INE, ¿qué otras cosas no va a respetar? ¿Será de los que piensa que todo se vale? ¿Qué pasa con su ética y la competencia justa? Si el fair play implica un respeto a las reglas y a los adversarios, dirán lo que quieran, pero están cometiendo un foul.

Que una competencia sea justa es la piedra angular de la democracia. Por ello, los competidores deben respetar las reglas a rajatabla para que podamos respetarlos en victoria. ¿Qué dignidad hay en torcer las reglas? Ninguna. Y por mera congruencia, quien no las respete en una cancha o en la vida real no tiene ninguna credibilidad ni autoridad para criticar al árbitro o a los demás contendientes.

Nunca falta el gandalla que piensa que es muy listo por no respetar las reglas o árbitros. Y quizá en muchas ocasiones se salgan con la suya. Pero a la larga no ganan y su manera de jugar los revela como unos fauleros y ¿quién quiere votar por alguien así? No pueden hablar de combate a la corrupción si no respeta las reglas. Es necesario ser congruente. México debe estar antes que los intereses personales o un partido. De eso se trata la democracia.

A todos los que tengan aspiraciones para ocupar cargos públicos les pido que respeten al árbitro y las reglas. Mi voto solo pueden conseguilo con ética y personas comprometidas por México.

