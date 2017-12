Que funcione bien adentro y afuera: Joselo Rangel

José Alfredo Rangel Arroyo, mejor conocido como Joselo Rangel, integrante de Café Tacvba, es además escritor. Esta pasión comenzó a los 10 años, cuando empezó a leer ciencia ficción y de ahí surgió su interés por los libros y la literatura en general. Antes que ser músico, Joselo quería ser escritor: “de hecho, aprendí a tocar guitarra porque empecé a escribir canciones”, me dijo en una conversación que tuvimos en Querétaro hace unos meses. Joselo soñaba con asistir a las convenciones anuales en Estados Unidos donde se juntan todos los fanáticos de ciencia ficción. En México conoció a varios escritores de este género literario y comenzó un fanzine con Bernardo Fernández BEF, Pepe Rojo y otros amigos. “Ahí escribíamos cuentos e invitábamos a otros escritores para hablar de ciencia ficción. Ese era mi sueño, pero también ser músico y ser roquero, creo que hasta ahora he logrado mis sueños sin ningún problema”.

Siendo honestos pocas personas pueden decir que consiguen alcanzar sus sueños fácilmente. Así que había que preguntarle qué era lo que él consideraba que fue su clave para lograrlo. “Soy muy obsesivo. Bueno, eso me decía mi mamá, quien ya murió. Me obsesiono con algo que me gusta. No paro hasta conseguirlo”. Otro impulso vino del dibujante de cómics francés Moebius (Jean Giraud), a quien Joselo escuchó en una conferencia.



“Él vivió en México durante su juventud. Habla español superbien. En esa conferencia alguien le preguntó por qué no había un movimiento o que qué recomendaba para que los dibujantes de cómics de México tuvieran trascendencia como en otros países. Entonces él contestó: ‘Lo que pasa es que el mexicano es muy flojo, entonces nunca lo va lograr. También yo les recomendaría que se juntarán y que se ayudarán unos a otros. Pero los mexicanos nunca lo van a hacer. Ni se van ayudar, ni van a trabajar. Son muy flojos’. Y para mí fue terrible. Me enojé. Estaba en la conferencia y pensaba: ‘¿A éste tipo que le pasa? ¿Por qué dice eso?’ Y entonces voltee a verme, ver a todos y admití: ‘Claro, así somos (...) Yo no voy hacer así’”. Para Joselo, cambiar el estereotipo tiene que ser una decisión individual. No puede ser de nación. “Si cada uno de nosotros dice: ‘Voy a cambiar el paradigma de ser mexicano’, ¿qué pasaría? Siempre había soñado con ser escritor y roquero, me pregunté: ‘¿Qué es lo que me falta para lograrlo?’. Ponerme a trabajar. Y eso es lo que estoy haciendo”.

Un éxito musical como el de Café Tacvba no se da por casualidad. Joselo considera que es su amor por la música lo que los ha llevado a ello: “Creo que antes que cualquier otra cosa, es la música lo que nos mueve. No tanto ser famosos. Lo que nos gusta es conectar a través de la música y cuando tenemos que trabajar lo hacemos, no nos detiene nada”. Después de 28 años trabajando juntos (cumplen 30 en 2019) está claro que Café Tacvba es una banda que funciona. “Siempre uso esta idea de funciona hacia dentro y hacia afuera. Hacia dentro porque yo me siento bien y admiro a mis compañeros, admiro lo que hacen. Llevo una canción y esa canción crece. Me siento bien trabajando con ellos. Funciona hacia afuera porque hay gente esperando vernos, escucharnos, que va a los conciertos. Que es algo muy importante”.

Hoy que termina un año, no me resta más que desear que tengan mucha fuerza para trabajar para alcanzar sus sueños y que sus proyectos funcionen hacia dentro y hacia afuera, como dice sabiamente Joselo. Feliz 2018.

fernanda@milenio.com

http://www.milenio.com/blog/fernanda

Twitter http://twitter.com/FernandaT