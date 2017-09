El mal está en la Casa Blanca: Jon Lee Anderson

Tuve la oportunidad de entrevistar la semana pasada al periodista Jon Lee Anderson en Querétaro durante el Hay Festival. Uno de los cronistas de guerra más conocidos, colaborador de The New Yorker y autor de varios libros, entre ellos, la que se considera la mejor biografía del Che Guevara; Anderson ha sido testigo de momentos dramáticos en la historia de muchos países. Ahora hablamos del suyo y de lo que sucede con el periodismo en tiempos de posverdad.

“Somos como polillas alrededor de una bombilla en el sentido de que él [Trump] pone la pauta y nosotros reaccionamos. Esto es inevitable cuando se trata de alguien tan poderoso, pero también implica sí una especie de avispero y crea una clase de mundo noticioso distinto, el cuál responde a él. Es su juego. Creo que la política que han adoptado el New York Times, el Washington Post y el New Yorker es seguir con periodismo de rigor e intentar desenmascararlo, realmente, como en pie de lucha. Es necesario, estamos con alguien antidemocrático, autoritario, que quiere acabar con nosotros”, dijo.

Son tiempos inusuales que requieren una actividad inusual. Por ello, Anderson recomienda analizar con sumo cuidado nuestra relación con las redes sociales y los hackers: “Hay que pensar bien cuáles son sus motivaciones. Cuando apareció Assange todo mundo lo alabó porque reveló secretos de los gobiernos, pero ahora, en sus últimas actividades, ha sido un hacker con el único y declarado fin de acabar con Hillary Clinton, o sea, a favor de Trump. En parte, el mundo puede agradecer o maldecir a Assange por su actividad a favor de Trump. Un hacker no es un periodista. ¿Qué es? Hay que pensarlo. Hay que meditar bien de dónde viene la información que recibimos en este mundo virtual. Cada vez más y más viene información cuya procedencia no es muy segura”. Sobre el tema de las filtraciones —hoy tan comunes—, comenta: “Hay que pensar muy bien por qué te están filtrando algo, nunca es un regalo. No son Mahatma Gandhi, si te están dando esos documentos es por algo, buscan un fin. La información es uno de los métodos de guerra más antiguos de la humanidad”.

Hace algunos años pregunté a Jon Lee Anderson sobre el rigor periodístico y me respondió que lo es todo, “sin él estamos perdidos y mejor dejamos la profesión, nos vamos a una empresa o a un gobierno a trabajar como jefes de relaciones públicas, porque eso es lo que es”.

Hoy Anderson considera que es más necesario que nunca. “Cuando Trump llama al New York Times, fake news (noticias falsas) está mintiendo. Lo que hace él es fake news”. El peligro de que un presidente esté todos los días haciendo eso es que empieza a condicionar a los más incultos, los más prejuiciosos, los menos letrados que existen en cada país. Después de un tiempo, los seres humanos tendemos a creer en los gobernantes.

Fox News es el ejemplo más obvio de noticias tergiversadas, es un canal de propaganda como nunca hemos visto en Estados Unidos; pero a través de 20 años de existencia ha tomado un auge preocupante y apela a los más bajos instintos de los ciudadanos (de algunos de ellos). Estamos en tiempos de un desafío mayor por eso mismo. Según Anderson, nosotros, los que todavía presumimos de ejercer la profesión de una manera transparente, digna o seria, tenemos que redoblar nuestros esfuerzos, pelear contra las fake news, contra Trump.

“Una vez que lo removemos del escenario (a Trump) y se vaya a prisión o penitenciaria —no sé, pero pertenece ahí, es donde debería estar—, podemos volver a mirar qué coño pasó y cómo volvemos a reconstruir un escenario más saludable en el que participamos de una buena manera, comunicando lo que parece ser la verdad a los que no tienen acceso a la información”.

Desafortunadamente el tiempo de la entrevista terminó. Ambos coincidimos en que nunca pensamos vivir en tiempos donde el presidente de Estados Unidos hiciera de la prensa su enemigo. Jon concluye: “Es que el mal está en la Casa Blanca”.

