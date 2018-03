Si estás harto, no votes

El hartazgo es un sentimiento común a varias situaciones. Nos sentimos cansados de ver y escuchar lo mismo, historias que se repiten provocándonos un tremendo fastidio. Quizá la que más oímos en los medios es el “hartazgo social”; sin embargo, esta crispación no se limita a los políticos. En ocasiones también nos sentimos hartos con nuestros trabajos, hijos, parejas o hasta de la vida. Sentir hartazgo no es el problema, tomar decisiones basadas en este sentimiento, sí lo es.

A raíz de mi columna sobre AMLO recibí cientos de comentarios. Para muestra basta un botón: “No es que AMLO sea el ser supremo que nos sacará del hoyo, pero si ya probamos PAN y PRI y seguimos peor, pues ahora a probar algo nuevo. AMLO tiene muchos defectos, pero hasta ahora por algo se le agrede por todos lados, solo esperemos en julio que el voto ahora sea a su favor y sobre todo sin fraude”.

Entiendo y comparto el sentimiento. ¿Cómo sentirse de otra forma ante los problemas del país? ¿Cómo no indignarse ante la corrupción? ¿Cómo no estar preocupado por la inseguridad o la violencia? Sin embargo, por justificado que esté, el hartazgo no puede ser el motor de una decisión, es absurdo, más aún si esperamos que ésta tenga un buen resultado. Por un momento imaginemos que usamos la misma lógica en una situación sentimental: “Bueno no es que Fulano sea el ser supremo, pero probé con dos novios y me fue muy mal.



Es momento de probar algo nuevo. Fulano tiene muchos defectos, pero si todos los demás pretendientes lo critican por algo será”, o imaginemos estos razonamientos en una situación laboral: “No es que este trabajo me ayude a salir del hoyo. Pero ya probé otros. Este empleo tiene muchos defectos, pero necesito dejarlo para probar algo nuevo”.

Si escucharemos a alguien hablar así de su posible pareja o su futuro trabajo seguramente le diríamos que no es una manera adecuada de tomar decisiones. Que ese hartazgo ante la situación está nublando su juicio. Esta situación no es diferente. Por ello los invito a reflexionar. Parar el tren del enojo y pensar antes de tomar una decisión con el estómago en vez de con la cabeza. Es cierto que México necesita un cambio, pero no cualquiera y tampoco a cualquier precio. Si no harías una elección así para tu vida ¿por qué por tu país sí?

En 2016 el Reino Unido votó por la salida de la Unión Europea o brexit, en buena medida por hartazgo. Lo cierto es que hoy, a tan solo dos años de la decisión, la mayoría de los británicos votaría por estar dentro de la Unión Europea y reconocen que fue una mala decisión. Los norteamericanos, hartos de la corrupción del gobierno y del estado de la economía, decidieron votar por Trump porque él iba a “limpiar el pantano”. “Después de Obama ¿qué tan mal nos puede ir?”, decían varios. Lo cierto es que “el pantano” está peor que nunca y la mayoría de la población desaprueba su gestión. Elegir por hartazgo no los llevó a una mejor situación.

Nuestra decisión debe estar basada, no en el dogma o fanatismo, sino en el análisis de lo que dicen —y callan— los candidatos. No en un sentimiento visceral, aunque esté justificado. Las campañas, que aún no empiezan, tienen que tener propuestas y no solo los “qué” sino los “cómo”. Escuchemos y valoremos la viabilidad de éstas. Es fácil hablar de rebajas en precios de gasolina, de eliminar la corrupción y de salarios universales. Aquí la pregunta es ¿cómo le van a hacer? ¿Dé donde van a sacar ese dinero? ¿Vamos a endeudarnos? ¿Piensan subir impuestos? ¿Qué gastos van a recortar?

Al tomar cualquier decisión importante, como comprar un auto, buscamos cuál es el mejor crédito, la agencia que nos da más, el seguro más adecuado, etcétera. Leemos, nos informamos y comparamos. ¿Por qué no tomarnos un momento para evaluar las propuestas de los candidatos con la cabeza y no con el estómago? Después de analizar las opciones, vote por quien le parezca conveniente, pero que su decisión no provenga del hartazgo, sino de la valoración de la información. Esta es mi invitación.

Buen domingo a todos.

