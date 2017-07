“La gente realmente feliz es la que da”: Bosco Sodi

La gente realmente feliz es la que da. Estuve en un evento en Nueva York y uno de los ponentes decía que los dadores (givers) son los que acaban siendo felices y mueren en paz. Creo que hay que entenderlo. La sociedad en México trata mucho de acaparar dinero, no de darlo, y el día que te mueras no te va a servir de nada”, me dijo Bosco Sodi mientras lo entrevistaba al terminar la inauguración de su exposición Por los siglos de los siglos. Exposición en la que su obra dialoga con las piezas del Museo Nacional de Arte.

Amable y sencillo, Bosco me cuenta que pasaron más de dos años desde que Rafael Tovar y de Teresa le propuso hacer una exposición en el Munal. “A mí se me antojaba mucho por dos razones: el acervo que tiene el Munal, que es el museo de museos en México, y también porque en esa época estaba Agustín Arteaga dirigiéndolo. Había hecho exposiciones con él y conoce bien mi obra”.

Sin embargo, lo que más le gustó fue la propuesta. Entregó a los curadores una lista de unas 40 piezas y ellos seleccionaron las que a su criterio dialogarían mejor con las obras del museo. “Como tú sabes, yo soy muy desapegado a mi obra y siempre he creído que la interpretación de cada espectador le da una vida diferente a cada una de las piezas. Por eso no les pongo nombre ni nada. Aquí fue un experimento, incluso para mí fue una sorpresa, porque yo no estuve presente durante el montaje. Hubo unas que me gustaron mucho, otras menos, algunas las interpreté de una manera diferente a los curadores, pero en sí me pareció un expe-rimento muy interesante”.

Su favorita es un cuadro negro que pintó en Portugal. Me comenta que en un inicio todo salió muy fácil, tanto que era sospechoso. Salió un par de días con su familia y cuando regresó, el cuadro estaba cubierto de una especie de hongos. “Era una bodega que estaba cerca a la carretera y todos los días iba con mi familia, un primo y su mujer a sacar al sol el cuadro que pesaba unos 200 kilos para que se secara. Alguien se tenía que quedar de nueve de la mañana a seis de la tarde leyendo un libro, nos íbamos turnando. En la noche había que llegar y meterlos para que no les fuera a llover y se volvieran a mojar”.

Sodi sabe de la felicidad de dar. Fundó Casa Wabi en Oaxaca, una residencia de artistas, centro cultural y educativo, proyecto del arquitecto Tadao Ando; 120 artistas y 200 niños han formado parte de este proyecto. “Acabamos de cumplir 30 meses. Invitamos a seis artistas a la vez y nosotros patrocinamos todo. Le damos un lugar donde dormir y un estudio para trabajar. No le pedimos que trabaje, él puede hacerlo o no. Lo que le pedimos es que haga un proyecto muy concreto con las comunidades locales con las que trabajamos. Puede elegir un kínder, colegio, cooperativa, adolescentes, etcétera. Cuando empecé la fundación lo que quería era abrir el ángulo de visión de los niños, que entendieran qué es el arte y porque un ejercicio de danza moderna en la playa puede ayudarles a entender o a resolver sus problemas de otras maneras. También tenemos ahora un pabellón del barro que hizo otro Premio Pritzker, que es Álvaro Siza, y traemos un colegio de niños tres veces a la semana”, detalló. Además de Casa Wabi en Oaxaca, Bosco tiene en la Ciudad de México una sala de exposiciones, sin ánimo de lucro, para artistas jóvenes que no tengan plataforma.

Bosco no se siente profeta en su tierra, pero reconoce que su obra se ha ido abriendo camino. “Creo que, independientemente de la crítica positiva o negativa, la obra tiene ya su lenguaje propio. La gente sabe ya que es una obra mía; puede gustarle o no. Eso ha hecho que, a final de cuentas, no solo en México sino en todo el mundo, se entienda y se acepte la obra”.

Llena de textura, color y volumen —en mi opinión—, la obra de Bosco habla de una manera muy diferente a la pintura tradicional. Te da un espacio para imaginar y reflexionar, “sí”, me responde. “Es una cosa que va del alma al alma. Entra por el estómago y el corazón, no por el cerebro”.

Su título es una cosa, pero la exposición de Bosco no estará abierta por los siglos de los siglos, sino hasta el 5 de noviembre. De corazón recomiendo que se den un tiempo para disfrutarla.

