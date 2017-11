"Fake news", la palabra del año

Cada año diversos diccionarios buscan una palabra con la que definen ese periodo. De acuerdo con el Diccionario Collins, la palabra de 2017 es fake news, o noticias falsas. El Diccionario Collins es una empresa que tiene más de 100 años dedicándose a definir y traducir palabras, así que está de sobra decir que entiende el peso de las mismas. Fake news, de acuerdo con el propio diccionario Collins, es aquella información falsa diseminada bajo la apariencia de un reportaje cuyo contenido es frecuentemente sensacionalista. Otra forma de llamarlas sería propaganda o amarillismo. El diccionario Urbano apunta acertadamente que si bien ese era su significado original, ahora se utiliza para describir prácticamente cualquier cosa que no encaje con nuestras pro-pias ideas.

Usar deliberadamente información que no corresponde a la realidad para confundir a otros no es una táctica precisamente nueva. Se ha usado en diversas ocasiones a lo largo de la historia. Durante la rebelión Jacobita en Gran Bretaña, a mediados del siglo XVIII, impresores sediciosos re-portaron que el rey Jorge II estaba gravemente enfermo en un intento de desestabilizar al gobierno del monarca. Dichas noticias fueron retomadas por medios serios haciéndose más difícil discernir entre realidad y ficción1. Diversos sitios, a fin de generar tráfico, inventan historias terribles de crímenes o avisan de la supuesta muerte de una celebridad. Tampoco es una novedad ya que algo similar le sucedió a Mark Twain en pleno siglo XIX y él mismo tuvo que desmentir su muerte.

Las farsas han estado relacionadas a internet desde hace tiempo. Lo que hace diferente éstas de las fake news es que ahora lo que estamos viendo proliferar en las redes sociales son campañas organizadas de desinformación ligadas a gobiernos. Por ejemplo, la noticia de que el papa apoyaba a Donald Trump, que Hillary vendía armas a Isis o el infame pizzagate que acusaba a Clinton y John Podesta de liderar una red de pedofilia en las pizzerias de Washington provocó que un hombre armado entrara en uno de estos establecimientos de esa ciudad para corroborar los dichos.

El que hayan elegido fake news como palabra del año era de esperarse ya que la hemos escuchado con demasiada frecuencia, durante el último año principalmente, de boca del presidente de Estados Unidos. De acuerdo con los lexicógrafos de Collins el uso de la palabra ha aumentado 365 por ciento desde 2016. El problema no sería que un presidente, político o figura pública exhiba la información incorrecta o falsa, sino que el término lo utilice para atacar a los medios de comunicación cuando no lo alaban o no repiten sus mentiras. Quiero terminar con el fragmento de una entrevista al periodista Jon Lee Anderson el pasado septiembre en Querétaro, sobre el peligro del los fake news.

“Cuando Trump llama a The New York Times, fake news está mintiendo. Lo que hace él es fake news. El peligro de que un presidente esté todos los días haciendo eso es que empieza a condicionar a los más incultos, los más prejuiciosos, los menos letrados que existen en cada país. Y después de un tiempo, los seres humanos tendemos a creer en los gobernantes. Fox es el ejemplo más obvio de fake news, noticias inventadas, tergiversadas, propaganda. Es un canal de propaganda como nunca hemos visto en Estados Unidos, pero a través de 20 años de existencia, ha tomado un auge preocupante y apela a los más bajos instintos de los ciudadanos (de algunos de ellos). Estamos en tiempos de un desafío mayor por eso mismo. Nosotros, los que todavía ostentamos ejercer la profesión de una manera transparente, digna o seria, tenemos que redoblar nuestros esfuerzos. Pelear en contra del fake news, en contra de Trump. Él es el fake news. Una vez que lo removemos del escenario y se va a prisión o penitenciaria podemos volver a mirar qué coño pasó y cómo volvemos a reconstruir un escenario más saludable en donde participamos de una buena manera comunicando lo que parece ser la verdad a los que no tienen acceso a la información”.

