Estrés postraumático

Olvido la tarjeta en el cajero. Al día siguiente, en una cafetería, no me puedo concentrar. Una compañera siente que el piso se mueve todo el tiempo y el enojo de otro amigo va in crescendo conforme pasan los días.

“Esto no es normal ¿o sí?”, le pregunté a mi querida amiga la psicoanalista Alexis Schreck.

“Verdaderamente esto ha tenido un enorme impacto psicológico, no hay manera de negarlo porque aunque no hayamos estado en presencia física de lo que sucedió o no nos haya afectado en lo personal, lo estamos por medio de la gran sobre exposición que hay tanto en los medios tradicionales como en las redes”. Este exceso de información hace que el “yo”, encargado de organizar y sintetizar la información que entra en nuestro cerebro se desorganice. “Este impacto tan grande genera una regresión. Nos volvemos a sentir ‘chiquitos’. Si en nuestras pesadillas infantiles había monstruos que nos podían perseguir o fantasmas que nos podían asustar, esos monstruos y fantasmas se presentan, aunque de otra manera”

Alexis menciona que Sigmund Freud, en su obra El malestar de la cultura, establece que los fenómenos de la naturaleza son la fuente primordial del dolor del ser humano, las enfermedades y la de la muerte están en segundo lugar y las relaciones interpersonales en tercero. “Creemos que vivimos con cierta certidumbre en un a-mí-no-me-pasa-nada y de repente te das cuenta que no es así y que fácilmente podrías haber estado en una de las oficinas que se cayeron. Es una vulnerabilidad enorme frente a los fenómenos de la naturaleza. Si estuviste, además, en el terremoto del 85 se reactivan todos los traumas de ese evento. Cuando lo vives por primera vez también tiene un efecto traumático que genera una regresión a miedos infantiles.

“Cuando estamos en shock, entran procesos defensivos como la negación (aquí no pasó nada, no estuvo tan grave) y a partir de ésta se da la agresión que vemos claramente desplazada hacia el gobierno (que si tal robó, que si cual es un imbécil). También se dan procesos maníacos (corres de un lado a otro para ayudar) y de pseudorreparación. Hay quienes son más susceptibles, que se disocian y el trauma queda encapsulado en el subconsciente, pero tarde o temprano va a salir, ¿cómo?, en conflictos familiares, divorcios, accidentes automovilísticos, entre otros. De esa manera tú también estás lidiando con tu culpa de sobreviviente y la de que no estás haciendo lo suficiente. También puedes caer en depresión, tener efectos psicosomáticos e inclusive pensar en el suicidio, porque se despiertan todos nuestros fantasmas”.

Alexis menciona un estudio realizado por Agustín Palacios y otros psicoanalistas sobre el sismo del 85. Después de ese evento ellos detectaron que 60 por ciento de la población tuvo trastornos de sueño, estupor, hipersensibilidad y ansiedad; 15 por ciento problemas aún más graves.

“La primera etapa en estos sucesos es la llamada heroica —explica Alexis—, se caracteriza por la solidaridad y generosidad excesivas. Después viene la etapa Luna de miel, ésta es corta y muy optimista. Creemos en la solidaridad, sonríes a la gente y la criminalidad baja considerablemente. A ésta le sigue la el periodo de la desilusión que puede durar semanas o meses, aquí te das cuenta que no somos tan solidarios y que las cosas quizá no cambien, por ejemplo, pensar que a partir de esta gran solidaridad la votación de 2018 puede ser masiva, grandiosa, excelente y que se hará un verdadero cambio al país; nos vamos a dar cuenta que no es así. La última, la más larga, es la reorganización, comienza la reconstrucción física y mental, en el mejor de los casos no te quedas traumatizado”.

Alexis organizó que más de 75 psicoterapeutas y psicoanalistas de la Asociación Psicoanalítica Mexicana donen seis meses de terapia con un costo simbólico para pacientes con trastorno de estrés posttraumático (incluye a brigadistas) y dos años de terapia para pacientes que hayan tenido una pérdida importante. Esto se lleva a cabo en sus consultorios según la zona que convenga al paciente. Informes en la Asociación Psicoanalítica Mexicana al correo psiconocer@gmail.com.

