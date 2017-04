Los amigos no dejan a sus amigos manejar borrachos

Fulano, ostensiblemente borracho, anuncia su partida de la fiesta. Zutano se percata de su estado y comienza una labor de convencimiento para que Fulano no use su auto. Esta tarea puede ir desde un sutil “no creo que sea buena idea que manejes” hasta esconder las llaves del auto de o lo que sea necesario. Las reacciones de Fulano ante esto pueden ser diversas; sin embargo, independientemente de la respuesta o reacción de Fulano, Zutano hará todo lo posible para disuadirlo de su propósito. Un buen amigo no permitirá que su amigo ponga en peligro su vida y la de los que lo acompañan. Evidentemente que para que esto funcione es necesario que en la reunión haya algún Zutano sobrio que se percate de la borrechera de Fulano.

Todos hemos estado en los zapatos de Zutano o de Fulano alguna vez. Ya sea que hayamos dormido tranquilos pensando que nuestro amigo está seguro y que evitamos un percance o, bien, hemos amanecido agradecidos de tener amigos que nos impidan cometer imprudencias que nos pueden costar muy caras. Friends don’t let friends drive drunk (los amigos no permiten a sus amigos conducir borrachos), dice un slogan popular desde hace décadas en Estados Unidos y tiene razón: un amigo hará lo imposible para que su amigo no maneje en estado de ebriedad.

El terrible choque en Reforma ha desatado diversas reflexiones sobre el tema. Si bien es cierto que el alcoholímetro ha cambiado nuestra forma de pensar y ahora somos más conscientes del peligro que el conducir ebrio representa, lo cierto es que todavía hay mucho que hacer en este rubro.

No se trata de satanizar el alcohol, ni de criminalizar a nadie. El punto es evitar que alguien conduzca en ese estado. El problema es que cuando una persona está ebria suele creer que no lo está. Por definición, cuando alguien se encuentra en estado de ebriedad sus capacidades físicas y mentales se encuentran alteradas. Por lo mismo, no está en condiciones para decidir si puede conducir o no. ¿Le encomendarías una tarea a alguien en ese estado? ¿Le pedirías que deposite dinero en un banco o que pague la renta? ¿Le darías un arma? NO. Entonces ¿cómo darle las llaves de su auto a alguien así? Es una locura. Alguien que está en ese estado no solo es perjudicial para sí mismo, sino también para otros.

Hace un tiempo fui a una boda y al salir había un alcoholímetro voluntario. Tomabas la prueba y si pasabas te ponían un sello. El valet parking no entregaba a nadie su auto sin ese sello. En el supuesto que ninguno de los ocupantes del auto tuviese sello el coche se quedaba resguardado y pedían un taxi para llevar a los enfiestados a sus hogares. Al dejar tu auto, te comprometes a tomar la prueba voluntariamente antes de que te lo entreguen y listo. Sabes que solamente si pasas la prueba podrás conducir. Me pareció una gran idea y me gustaría verla más a menudo.

Volviendo al ejemplo de Fulano, si le serviste o le vendiste ocho tequilas sabes que no puede conducir independientemente de que seas su amigo o cantinero en el bar en que se emborrachó. Habría que buscar la forma en que además de los alcoholímetros regulares hubiese alcoholímetros voluntarios en los establecimientos que venden alcohol y que cuenten con servicio de valet parking. Quizá sea engorroso, pero puede ahorrarnos infinitos dolores de cabeza y dinero. Pero al final del día es en nuestro beneficio ya que una persona en estado de ebriedad al volante no es solo un peligro para sí mismo, sino que también representa una amenaza para los demás.

Comienza la Semana Mayor, manejemos sobrios y despacio para que el saldo sea blanco. Buen domingo a todos.

