De cara al futuro

Al escribir este artículo para mi periódico Milenio me encuentro acompañado de mi esposa Patricia, en pleno festejo del día de las Madres, fecha emblemática para todo México, país en donde la veneración y el respeto por la madre es un valor incontrovertible. ¿Quien no estaría de acuerdo con lo que digo? Tal vez en Estados Unidos dicha fecha también cuenta, pero no tanto como acá, pues si bien el vínculo con una madre es indisoluble, en cualquier parte del mundo los temperamentos de unas naciones y otras no son los mismos: aquí corre la sangre más de prisa, pienso yo y los latidos del corazón se aceleran; allá, corre el líquido vital con más pausa y si midiésemos la temperatura del corazón nos daríamos cuenta de que lo cálido se vuelve frío.

Pero mi punto radica mucho más en resaltar lo que las madres ofrecen al mundo, no solo como mujeres de trabajo en el hogar o en la empresa, sino como fuentes de vida: los hijos que traen al mundo todos los días es un regalo invaluable e insustituible; ofrenda que entregan las madres a la naturaleza para preservar el milagro de la vida y la reproducción de la especie humana. ¡Que maravilla!

No es poca cosa, y sin embargo, con frecuencia subestimamos lo que ellas hacen por el mundo, por su patria, por su ciudad y en última instancia, por sus hijos, y con frecuencia solo nos detenemos a reconocer su labor el mismísimo 10 de Mayo, cuando el homenaje a su contribución debería de ser permanente. En mi caso, asumo el mea culpa que me toca, no sin recordarme a mi mismo el valor que nos ofrece la maternidad y la crianza de nuestros cachorros, no solo para sostenerlos, mantenerlos con salud y finalmente formarlos para que sean hombres y mujeres de bien. Esta temporada de Mayo mi satisfacción se ve colmada con el regalo de nuestro hijo Gerardo que completa un ciclo al terminar su carrera para obtener el título de Arquitecto. En ello, hay que reconocerlo, la presencia y paciencia de su madre, a pesar de los rasguños propios del trance, fueron claves para su formación profesional.

Hoy, patentizo mi reconocimiento a ella y a todas las madres que actúan con ese amor desinteresado, a veces incomprendido.





