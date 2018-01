Tengo años de estar en contacto con mi amigo Salvador, y ahora que contiende para ganar la rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila me gustaría estar cerca de él; no para pedirle chamba o para buscar ser maestro, o algo por el estilo. No, eso no va conmigo; más bien para apoyarlo en su afán de ganarse el puesto académico más renombrado en el Estado. Para mi sería un privilegio y explico por qué.



Yo soy hijo y heredero indirecto de la cultura del esfuerzo, pues mi padre el Ing. Heriberto Ramos González nació, creció y se desarrolló a partir de dejar su humilde cuna en La Rosa, Coahuila, poblado rural muy pequeño del municipio de General Cepeda, para emprender una aventura de vida que lo llevó, primero, a graduarse agrónomo en la Universidad Antonio Narro y de ahí, siendo aún muy joven, a participar como topógrafo en los trabajos de deslinde de tierras de La Laguna que fueron repartidas en 1936. Su vida, primero como funcionario del gobierno, luego agricultor y finalmente como empresario y comerciante, lo acercaron a las tareas de promover la educación media y superior, siendo personaje clave en la fundación del Tecnológico de la Laguna, donde Chava Hernández estudió, y luego en la Universidad Autónoma de la Laguna.



La práctica de la cultura del esfuerzo define a las personas con ese perfil: personas con armadura de metal, que se puede aboyar pero no romper, fraguada a los rayos del sol del desierto; personas con inteligencia, no solo emocional, que sirve mucho y Salvador Hernández Vélez la tiene, sino, además, inteligencia cerebral e intelectual, mente científica o matemática, que pocos usan en sus decisiones diarias de trabajo. Salvador posee ese perfil y por ello su personalidad le ha permitido construir una carrera diversa, desde las tareas políticas y administrativas hasta las docentes, brindándole los activos que hacen de su balance personal tener hoy un superávit que se traduce en ganancias, para los que en su trabajo impacta con sus decisiones y su esfuerzo.



Por esas razones y otras más, me gustaría que sea elegido y dirija la Universidad Autónoma de Coahuila. Se que su paso por ahí marcará una nueva época, con la impronta que personas de ese linaje dejan como huella que no se borra fácilmente.





