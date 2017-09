Mover a México, de verdad

Queda claro ahora que ya no es el gobierno quien mueve al país. Lo mueve la sociedad y es muy deseable que así siga, y de paso, se incremente su poder mediante la implementación de nuevas formas de organización. El futuro es nuestro.

Dice Antonio Navalón en su editorial del diario español El País que: “el sismo de 2017 está por desencadenar una enorme descarga social, pues solo con observar a aquellos políticos que llevaban días paseándose uno tras otro entre los escombros de Oaxaca y Chiapas,y por otra, a todos los mexicanos que ya no se fían de las autoridades para entregarles la ayuda humanitaria, que se organizan de manera autónoma para ayudar a los que han sufrido los estragos del sismo y han decidido entregar en mano sus donaciones a fin de no dejarlas a cargo de unas instituciones gubernamentales en las que ya nadie confía”. La crisis de liderazgo es evidente y por fortuna los mexicanos deciden actuar de manera más contundente, recelosos y renuentes ante cualquier manipulación política. Tan fuerte ha sido la presión que es la primera ocasión en la que la demanda popular, el desprecio y el enfrentamiento han provocado que los partidos políticos consideren la posibilidad de donar parte de sus prerrogativas en beneficio de los damnificados. Insólito. Para no creerse. El respetable público sospecha de la intención torcida de los partidos. Difícil creerles su repentina buena voluntad.

Lo que sí es evidente es que se está liberándo una fuerza que enseña el grado de hartazgo de una sociedad que finalmente ha entendido que corrupción más impunidad da igual a pobreza. El sismo y los huracanes enseñan esa debilidad.

Frente a este escenario, como apunta Navalón, vale la pena preguntarse: ¿En qué acabará todo esto?

En los meses por venir sabremos, sin duda, cuánto realmente nos cimbró este sismo; solo entonces veremos si esta fue realmente una difícil y necesaria tragedia que nos saque, al fin, de nuestro permanente conformismo y auto complacencia.

La solidaridad y movilización ante el sismo cambia el terreno para los comicios del 2018: es una oportunidad histórica.





federicoramos@prodigy.net.mx