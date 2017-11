MMM: Millennials Moviendo a México

Son ellos los que les toca mover las fibras de nuestra sociedad y rescatar de la inacción, de la ineficiencia y del latrocinio perpetrado por la clase dominante.

Son ellos quienes con sus nuevos paradigmas podrán rescatar la dignidad de los mexicanos de las garras de la corrupción; son ellos quienes nos van a salvar la cara de vergüenza, por haber dejado pasar una generación sin cambiar a México, la nuestra omisa, los famosos baby boomers, que envueltos en el mito del desarrollo dejamos pasar una y otra vez las oportunidades para despertar a la sociedad. Somos culpables pues ni la despertamos ni nos despertamos nosotros mismos, más bien nos vimos envueltos en el velo del sonámbulo, que cree y siente que está despierto, pero está dormido y dejamos pasar la noche negra de la mediocridad, reflejada en la mediocridad misma de los políticos y los empresarios.

Los “MILLENNIALS” tendrán que rescatar, proteger y cambiar a México: tremenda responsabilidad. Nosotros, los baby boomers, fallamos. Ya no es nuestro tiempo. Es el de ustedes.

Pero hagan ustedes lo que no hicimos nosotros: levanten la cabeza, vean de frente y alcen la voz. No se guíen por los prejuicios ni religiosos ni políticos. Tampoco por el señuelo de la riqueza ni del dinero. El ser humano para ser bueno no necesita muletas de ningún tipo. Necesita solo estar conscientes de su esencia, de su valor, de su arrojo. Ustedes lo tienen. Claro, se equivocan y se equivocarán de nuevo, pero lo que cuenta es el resultado: la suma y resta de los afanes y de los sueños que habrán de ser su combustible.

No se corrompan. La dignidad vale más que mil talegas.

A mí solo me queda soñar despierto.

Convertir esos sueños en opciones de progreso, no solo material, sino espiritual e intelectual. Hoy, sueño desde mi remota cueva, otrora trinchera, poder ver pronto el éxito de mi hijo y de sus amigos. El éxito que realmente cuenta.

Hago votos por qué todos los padres como yo sientan lo mismo: el futuro de la patria es de ellos. ¡Sálvenos!





