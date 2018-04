Para donde volteamos a ver, la muerte, la desolación y la desgracia pasan la factura al mundo por la insensatez de la raza humana, que insiste en que nos matemos los unos a los otros.

No solo es el ataque permanente al equilibrio ecológico que como apunta mi amigo Gerardo Moscoso en su artículo de ayer en Milenio, “podrá desembocar en una hecatombe que amenaza con extinguir la vida de la especie humana y quizás del planeta mismo”

Hay cosas peores y mayormente deleznables, pues esta catástrofe auto infligida implica asesinar niños, como lo denuncia Unisef en su reporte anual que reporta solo en la guerra de Siria han muerto 511 mil personas en cinco años de conflicto, llevándose de encuentro a varias decenas de miles de niños y la suma sigue creciendo.

Es la incomprensible ambición de los poderosos políticos del mundo, no solo de Siria, sino de Rusia y EUA, quienes en aras de conquistar un poder geopolítico y económico para controlar los recursos naturales del orbe, sacrifican vidas humana sin ningún recato ni asomo de moral alguna.

Qué decir de los cientos de miles de muertos en nuestro país, cerca de 150 mil promedio anual, producto de las luchas por el control del tráfico de drogas y las rutas que llevan los opiácios al vecino país, cuya sociedad está enferma de consumo de estupefacientes y aún así sus dirigentes, léase Trump, demandan que las drogas sean detenidas al sur de la frontera, como si la codicia por ellas de parte de la juventud americana no existiera. Pero aún así, nosotros somos omisos al no exigir al gobierno de México que actúe con inteligencia y no con sumisión.

Lo que sucede en Siria y en otras partes del mundo debe verse como una llamada de atención para cualquier país que le guste la libertad y que aprecie el desarrollo económico de sus habitantes: pongamos nuestras barbas a remojar, pues no estamos exentos de conflictos que se pueden dar aún entre naciones vecinas que hipócritamente se llaman amigas, pero que ya no lo son, por lo menos en la mente de un gobernante insensato, majadero y locuaz, cuya base de seguidores es grande.





