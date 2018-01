Federalismo de a mentiras

A los mexicanos nos gusta la simulación. Implica no resolver los problemas que enfrentamos; además, nos encantan los escándalos y somos dados a fomentar la especulación sobre cualquier tema a través de la práctica del “chisme”, esa manera tan coloquial de conducirnos empezando una conversación respecto a cualquier tema diciendo: “dicen que fulanito esto o lo otro” sin aportar argumentos sobre lo que hablamos. Así, el país se mueve como los cangrejos, a veces de lado y a veces para atrás, al son que marcan los periódicos y la tele, quienes reciben miles de millones de los contribuyentes para que los gobiernos compren publicidad que le favorezca y difundan las “bondades y los logros” de una autoridad que no es capaz de borrar la percepción de que las cosas no van nada bien.



Esto sucede ahora mismo con el pleito escenificado por el gobierno de Chihuahua contra la Secretaria de Hacienda, por el reclamo de un dinero que “mamá Federación” no envía, argumentando razones técnicas, pero que todo mundo entiende como represalia por el descubrimiento de fraudes y desvíos de fondos públicos para las campañas del PRI. El golpe asentado por el gobernador Corral es fuerte, por lo que en estos días hemos visto el desarrollo de una polémica en torno al asunto, unos a favor y otros en contra y justificaciones de toda índole por ambos bandos, pero lo que no aparece por ningún lado en la polémica es el problema de fondo: la falta de independencia de los estados y municipios y la enorme centralización política y económica de un país cuyo sistema político, además de ser paternalista es discapacitado y día a día se practica la sumisión y la impunidad a cambio de favores, sin que un municipio o estado tenga su propia fuente de recursos provenientes de sus habitantes por la vía fiscal, directamente, sin depender de la Federación, como sucede en los países del primer mundo donde los estados, cantones, condados o municipios no le piden “chichi” a nadie y se valen de sus propios medios recaudatorios para desarrollarse. Eso se llama tener potestades fiscales propias, atendiendo a un federalismo de verdad y no de a mentiritas.



¿Hasta cuándo tendrán los estados y municipios mexicanos potestades fiscales propias?





