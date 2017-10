Falta drenaje pluvial: desgracia recurrente

Hay muchos eventos que en Torreón por fortuna no tenemos: no hay huracanes, no hay sismos ni temblores (hasta la semana pasada) y no hay masacres con armas de alto poder. Son eventos que de cualquier manera no podríamos controlar ni evitar y si por desgracia fuésemos una tierra propicia a esas calamidades, tendríamos que vivir con ellas, encarándolas cuando la tragedia nos tocase.

Lo que es inadmisible es NO tener un drenaje pluvial y sanitario a la altura de una ciudad moderna del tamaño de la nuestra, que cada vez que la naturaleza nos castiga con una lluvia más o menos copiosa, que no huracán, inunda las calles y avenidas y hasta los bulevares más transitados, por no decir de los desastres que causan esas precipitaciones en las colonias populares o pobres, cuyas viviendas se ven frecuentemente inundadas.

¿Que acaso se necesita mucha inteligencia o sentido común para advertir que esos eventos recurrentes, las lluvias, hacen muchísimo daño a la población y que por si fuera poco, tienen una solución muy fácil a nuestro alcance?

Lo que se necesita es tan solo que los gobernantes o las autoridades en turno quisieran tener un poco de compasión por sus gobernados, mitigando el sufrimiento de muchos y dejar para después obras como el metrobús o el teleférico, que si bien son ideas muy seductoras desde el punto de vista político, podrían esperar a implementarse cuando la ciudad ya no se inunde cada vez que llueve, y que de paso acaba con el mediocre pavimento de las calles. Somos afortunados, sí, no hay temblores ni sismos (hasta hace unos días), pero si tuviésemos que escoger erradicar para siempre algo, eso sería la falta de drenaje pluvial, que año con año lastima y agrede a los más débiles y también a los no tanto.

Que ganamos con tener un metrobús a medias o un teleférico que no arranca y en donde se han invertido decenas de millones de pesos sin que esas inversiones tengan una clara función social.

Invertir en el drenaje pluvial si tiene una evidente función social y económica.

Claro, el problema tal vez sea que es una obra que no se ve, no luce, y eso, a los políticos no les gusta.





