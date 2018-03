¿Doctor? ¡Yo mero!

Recientemente leí un interesante artículo en la revista The Economist, titulado DR. YOU, que inicia preguntando: ¿Alguien se habrá preguntado la razón por la que a los que necesitan un médico se les llame “pacientes”?

Y es que se necesita mucha paciencia cuando por alguna razón tienes que visitar un médico o ir a un hospital: hay que armarse de paciencia para soportar, o lo mínimo, sobrellevar, los innumerables requerimientos para ser atendido. Análisis, ultrasonido, escáner, auscultaciones manuales y un largo etcétera que conlleva este tipo de visitas, además de las largas esperas en el lobby de un consultorio o una clínica. Tal vez parece exagerado respecto de lo que realmente pasa, según describe la revista que menciono, pero algo de razón tendrá por la tendencia tan marcada a no recurrir al médico a ir al hospital, sobre todo por los crecientes costos del servicio o de los honorarios médicos, que están provocando rápidos cambios tecnológicos cuyas aplicaciones por internet o mediante los teléfonos inteligentes podrán permitir al “paciente” ya no serlo, por el simple hecho de que cualquiera tendrá acceso a información y obtener una consulta médica por la red, a la hora que quiera; y no solo eso, también darle seguimiento a la salud mediante subsecuentes análisis de sangre y seguimiento del genoma, con la posibilidad de compartir esta información con muchas personas.

Las aplicaciones que están por llegar podrán detectar arritmias, cáncer de piel o enfermedad del Párkinson, a través de la tecnología de “touch screen” o Apps especializadas en lidiar con la diabetes, midiendo de manera muy efectiva los niveles de glucosa, detectar de manera temprana problemas de la vista o una simple gangrena, por no decir que habrá videojuegos que estimularán el cerebro para aquellos que padezcan de algún déficit de atención.

Avances habrá muchos, sin duda, aunque algunos riesgo podrán aparecer tales como los hackers o las Apps “patito” que sin duda existirán.

Aún así, es claro que el Doctor en un futuro muy cercano va a ser Usted mismo y más vale que tenga siempre cerca su teléfono celular.

federicoramos@prodigy.net.mx





