Foco rojo al PRI

Conforme se va aproximando la elección de 2018 se va materializando un panorama sumamente crítico para el PRI. No es de ahora; desde 2015, las señales eran claras de que el PRI enfrentaba un escenario sumamente complicado y adverso. Los exégetas del mensaje de los votos de la elección intermedia próximos al Presidente, en lugar de ver las cosas con el realismo obligado, presentaron un cuadro más amable de lo que los números decían. La deshonestidad intelectual pagó su precio. No leyeron bien el mensaje y pensaron que la vida seguía igual. Nada por cambiar a pesar de que los hechos registraban un deterioro del PRI y de las otras dos fuerzas políticas históricas.

Es común que a quienes tienen una posición de responsabilidad les dé por minimizar las malas señales de la realidad. Es propio de los novicios en situación de poder. Con ello se dejan de emprender las medidas correctivas y así sigue la descomposición. En su momento se pensó que con la promoción de Manlio Fabio Beltrones a la dirección del PRI habría de mitigarse la adversidad, como si el problema fuera de la dirigencia. El PRI es históricamente el partido en el poder, se le juzga por lo que hace en el ejercicio del gobierno. Lo demás es consecuencia, independientemente de la destreza del dirigente o candidato.

Es una paradoja, el PRI es el partido que históricamente más ha hecho por la transformación y modernización del país. Las grandes reformas en materia social, económica y política las han hecho los gobiernos del PRI. En el registro histórico el PRI es el partido más exitoso en el ejercicio del poder, lo mismo para una política social de Estado, de recuperación y defensa del patrimonio nacional, que emprender una exitosa modernización económica con la apertura y el ingreso al mercado global. Lo realizado en los primeros años de este gobierno son el registro más trascendente que gobierno alguno en el mundo haya emprendido en el pasado reciente para ponerse al día con la nueva realidad.

Los partidos democráticos no viven de su historia, como dijera con acierto Luis Donaldo Colosio en aquel memorable mensaje de aniversario del PRI con el registro de su candidatura ante el IFE en los primeros días de ese aciago marzo. El PRI no puede esperar apoyo si su actividad en el poder no se corresponde con el anhelo y el reclamo ciudadano. El PRI, como todos los partidos en el gobierno, resiente el surgimiento de una nueva sociedad, mucho más demandante y menos condescendiente. Lo que importa es lo que se dice, piensa y cree de las opciones políticas, y la imagen del PRI acusa un severo deterioro que lo ha expuesto gravemente ante el reto electoral en puerta.

El PRI está obligado a un cambio radical, a incursionar en un terreno de riesgo, pero también de oportunidad. Volverse una fuerza disruptiva es la única opción para romper con la inercia de deterioro que le acompaña. Continuar por la misma ruta el escenario no solo es el de la derrota, sino el de una crisis extrema. El PRI como una disminuida tercera fuerza política lo vuelve sumamente vulnerable; sin una importante presencia parlamentaria y sin gobiernos locales o municipales (en 2018, 30 entidades tendrán elecciones concurrentes y 13 renovarán su ejecutivo local) incursionaría en un terreno inédito de impredecibles consecuencias para un partido cuya cohesión deviene de su presencia en el gobierno.

El problema para el PRI es que debe poner en práctica con urgencia su imaginario creativo cuando ha mantenido una postura sumamente conservadora y sin el menor deseo de arriesgar. Las respuestas comunes y la apuesta a la estructura territorial es refugio a una cúpula que ha perdido sentido de la política y de la manera de conectar con la sociedad de hoy día. En el Poder Legislativo, en el gobierno nacional o local, así como en el mismo partido no hay registro para actuar con audacia e innovación frente al reto en puerta. Lo ocurrido hasta hoy y la biografía de los personajes hablan por sí mismos.

2016 los tomó por sorpresa. El resultado era el esperado, pero la deshonestidad de encuestadores y lo acomodaticio a la coyuntura de quienes mandan, les impidió actuar frente a un desafío mayúsculo. Lo acontecido de entonces a la fecha ha sido para mal. No sorprende que muchos de los estudios de intención de voto, con algunas dudosas excepciones, remiten al PRI al tercer sitio de las preferencias. El escenario no solo es adverso, sino apocalíptico. Quizá lo que suceda en junio de 2017 los remita con urgencia al cambio que se requiere.

