La cortedad de la política

La confesión del coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez, sobre el tema Santiago Nieto de haberlos dejado vestidos y alborotados es retrato hablado de las prioridades que hay en una parte sustantiva del Senado sobre la agenda política y legislativa. No importaron las faltas del ex fiscal que llevaron a su remoción ni las limitaciones personales y profesionales del susodicho para el desempeño de un cargo de tal importancia, tampoco que fuera una herencia del ex coordinador del PRD, que se fue a Morena para que López Obrador le impusiera como candidato a gobernador en Puebla. Se trataba de aprovechar la ocasión para ganar terreno con vista a las elecciones.

El Senado debió abrir de inmediato la convocatoria para designar un nuevo fiscal electoral en lugar de defender lo indefendible. La discusión se remitió a la manera de votar y el orden de presentación al concurrir el encargado del despacho de procurador y el fiscal despedido. El ex fiscal no los dejó vestidos y alborotados, tuvo que declinar en su intento de ganar el favor del Senado porque sabe que sobre él se cierne un proceso penal por desacato a una orden de juez, datos que siempre estuvieron al alcance de los senadores y que a nadie debiera sorprender y menos tomar como argumento interesado de la declinación. Los opositores institucionales y los de las organizaciones cívicas debieran ser más cuidadosos sobre la manera que conducen la defensa de la causa que supuestamente los inspira.

Son tiempos de elecciones y esto hace que la política se descomponga, que atienda más lo que convenga que a lo que se necesite. El Senado ha sido omiso en designaciones fundamentales como es el fiscal anticorrupción y del mismo fiscal general de la República. Son muchos los asuntos a resolver en el Congreso y especialmente en el Senado. La mala política se impone y el consenso se ha vuelto prenda escasa en extremo, como lo muestra la manera en que Ernesto Cordero llegó a la presidencia del Senado.

Seguramente todas las partes de por medio tienen argumentos para justificar la omisión. Ni siquiera son posturas irreductibles sobre temas fundamentales para los partidos, simple y llanamente es el cálculo de que es más rentable no acordar, no decidir, no resolver, que el de cumplir con la responsabilidad para la que fueron designados.

No importa que los temas en la mesa estén vinculados a los problemas más graves que enfrenta el país: seguridad y corrupción. Muy probablemente se piensa que la inmovilidad para dar respuesta a estos asuntos afecta al gobierno y a uno de los prospectos de la disputa por la candidatura del PRI a la Presidencia de la República. Que se pudra el país y se agraven los problemas si ello abre paso a un discutible avance en la elección en puerta.

El país, rehén de la pluralidad y del oportunismo electoral. Cada quien con su propia razón para incumplir la tarea para la que fueron designados. El tiempo corre y las decisiones se dejan pasar porque la política de ahora no da para razones ni para cumplir con los términos constitucionales ni para atender las más elementales responsabilidades de cara a los graves problemas nacionales.

El problema es que esta conducta de chantaje e intransigencia deja precedente. Envilece la política y compromete el futuro, ya que lo que viene, aunque con diferente equilibrio, será con los mismos y las mismas prácticas. Un país abandonado por los políticos y la cortedad de sus ambiciones. Los problemas no importan, tampoco las aspiraciones de un mejor porvenir.

Fue a finales de 2016 el reproche al Congreso del general Cienfuegos por no legislar para dar base legal a la intervención del Ejército en materia de seguridad. Los legisladores se comprometieron a abordar de inmediato el tema para atender un asunto que merecía desde hacía tiempo la actuación del Congreso. Se habló hasta de un periodo extraordinario de sesiones. Ha transcurrido casi un año y no ha pasado nada y por lo visto de la circunstancia electoral, difícilmente habrá de acontecer.

En 2018 habrá de renovarse poderes y elegir a los mismos en nuevas responsabilidades. La política seguirá igual porque el cambio no atiende a los fundamentos de los problemas que se padecen. La constante es el deterioro del piso ético, del sentido de responsabilidad de quienes tienen a su cargo la oportunidad de representar y mejorar el estado de cosas. Cambiarán los poderes públicos, difícilmente la manera de atender y responder los problemas y anhelos nacionales.





Darío Celis: quien esto escribe no es lobista y mucho menos se ocupa de promover proyecto de negocio alguno. El columnista debiera reclamar a su fuente y tomarse la molestia de preguntar antes de afirmar.

fberruetop@gmail.com

Twitter: @berrueto