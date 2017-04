Muchos parten de la falsa profecía del triunfo anticipado de López Obrador; las expresiones de oportunismo cobran fuerza, particularmente en el PRD. Las deserciones están a la orden del día; su origen, las magras perspectivas hacia 2018 y también la ausencia de un candidato competitivo. Miguel Ángel Mancera, que lo es, se ha mantenido en la ambigüedad y eso ha sido desastroso para el partido que lo llevó al poder. La situación es distinta en el PRI, la cohesión no solo es un efecto del poder en el gobierno, sino de que el partido se asume en la competencia y en el propósito de reproducirse en el poder.

En el PAN la situación remite a la definición del candidato o candidata. Tres prospectos disputan la candidatura, Margarita Zavala, Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle. El PAN es el partido con mayor capacidad para conducir virtuosamente la competencia interna. Serán sus miembros los que decidan quién deberá llevar la candidatura, pero el factor determinante debe ser quien tenga mayores posibilidades de triunfo. Desde ahora cada cual busca posicionarse con tal propósito. Por mucho, Margarita continúa siendo la más competitiva. Estudios recientes la muestran como la única que en estos momentos podría prevalecer frente a López Obrador.

Margarita avanza no solo en la preferencia de los electores panistas y no panistas, sino también en las restricciones que le han pretendido imponer con acciones ante el INE, bajo el pretexto de un activismo anticipado a las fechas formales. Restringir las libertades ha sido una expresión perversa del principio de equidad. La realidad es que López Obrador y Ricardo Anaya realizan proselitismo aprovechando los recursos y la plataforma que ofrece ser dirigentes de su partido. En todo caso la inequidad la enfrentan Rafael Moreno Valle, Margarita o los posibles candidatos del PRI, puesto que no pueden realizar actividades con un explícito objetivo partidista y electoral.

Una mujer presidente es tema mayor. En los estudios serios de opinión, para elecciones locales y la nacional ser mujer es un activo. No es casual que en la elección del Estado de México sean dos mujeres en la disputa por la gubernatura. En 2016 el PRI estuvo muy próximo de ganar Aguascalientes con Lorena Martínez y uno de los resultados de alternancia más exitosos en 2015 se dio con Claudia Pavlovich en Sonora. Ser mujer no es suficiente para ganar, pero ha dejado de ser un obstáculo y en las condiciones actuales es una ventaja.

A la elección del Estado de México se le ha considerado como definitoria de lo que ocurra en 2018. Es un error, aún bajo el supuesto de que la ganadora fuera la candidata de Morena. Sí podría activar una forma de cargada con todo lo que implica. El oportunismo es una vieja tradición, que aporta nombres y dinero, pero no necesariamente votos. Como tal, lo que hagan el PRI y el PAN en la definición de sus candidatos será determinante para modificar el plano en el que se disputará la Presidencia, en tanto que hasta hoy la ventaja la tiene López Obrador, precisamente porque su candidatura ha sido anunciada, promovida con anticipación y con respaldo de su partido. Al momento de la contienda la situación puede cambiar. López Obrador, como todos, es la suma de fortalezas y debilidades, errores y aciertos. Hasta hoy ha contado con un ambiente favorable, la ausencia de debate y de un riguroso escrutinio público.

Las campañas precisamente tienen esa función. La fortaleza del candidato del PRI será su propia debilidad: estar en el gobierno. Algo semejante puede suceder con quien sea candidato del PAN, especialmente si es Margarita Zavala, por la imagen del gobierno de Felipe Calderón, el que no tiene el rechazo que muchos interesadamente le acreditan. López Obrador será nuevamente examinado por lo que ha hecho y dicho en los años recientes, por quienes le acompañan y también por su desempeño en el Gobierno de la Ciudad de México.

El candidato del PRI será resultado de las formas y modos del tricolor. Que Alfredo del Mazo sea en candidato del Estado de México es un mensaje que anticipa la manera como el presidente Peña resuelve los temas fundamentales al final de su administración. De ganar el PRI la gubernatura del Estado de México, el Presidente obtendría simultáneamente muchas victorias fundamentales y le reafirma en su capacidad para determinar la candidatura del PRI para 2018.

El PAN tiene una posición óptima como contraste hacia López Obrador. Margarita Zavala, Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle en el contexto de la disputa deberán encontrar el terreno común frente a la expectativa real de ganar nuevamente el apoyo ciudadano para regresar a la Presidencia de la República.

