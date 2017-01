Entre Trump y gasolinas… bienvenido 2017

Cierre de carreteras, manifestaciones, aumentos de precio en la gasolina, expulsados diplomáticos en Estados Unidos... en fin, un inicio de año que quizá esté augurando los próximos 362 días que nos faltan.

Si bien es cierto que el aumento de precio en los combustibles ha causado una gran indignación en todo el país, éste no debería tomarnos por sorpresa si desde un principio se hubiera hablado claramente, es decir que hubiese existido una explicación acerca de que este aumento es una reducción en los subsidios a combustibles, que como lo indicó la International Energy Agency, en 2014 equivalían a un gasto de casi $45 dólares per cápita. Ahora bien, es el momento idóneo de evitar declaraciones fuera de la realidad como la de la Secretaría de Hacienda en donde asegura que éste aumento no afectará a la canasta básica, porque necesitaríamos una explicación de cómo le harán entonces los camiones que transportan los productos en todo el país, ¿será que ellos tienen una alma muy caritativa y aunque su bolsillo y su familia se vea perjudicado, dejarán los productos al mismo precio?

Mientras tanto, nuestros vecinos del norte y su gobernante dan los últimos toques de su mandato para dejarle a Trump un verdadero caos diplomático. Obama, a tres semanas de abandonar la Casa Blanca expulsó 35 operativos de inteligencia rusos como represalia por los cibertaques en las elecciones presidenciales. La decisión ha sido muy criticada por la tardía respuesta a lo sucedido, sin embargo y dando muestras de su evidente estrategia, el presidente de Rusia Vladimir Putin declaró "No le vamos a crear problemas a los diplomáticos estadounidenses. No expulsaremos a nadie. No prohibiremos ni a sus familias, ni a sus hijos disfrutar de sus lugares habituales de descanso en las fiestas de fin de año... no nos rebajaremos al nivel de una diplomacia de cocina, irresponsable, sino que elaboraremos los siguientes pasos para restablecer las relaciones ruso-estadounidenses teniendo en cuenta la política que aplicará la Administración del presidente Trump".

Los diplomáticos rusos ya llegaron a su país natal después de casi 11 horas de vuelo. A tres semanas de que Trump llegue a tomar posesión... ¿les tomará menos tiempo en regresar en comparación con las más de 16 horas que vivieron los varados en la carretera México – Querétaro víctimas de los manifestantes de gasolinazo?

¿Cómo veo este inicio de año? Abundante, así es, abundantes manifestaciones por falta de comunicación entre nuestro gobierno y el pueblo; abundantes declaraciones entre los gobiernos de los países de primer mundo que ayudarán a ceder y conceder; abundantes conflictos armamentistas subsidiados por el futuro presidente de los EEUU... si, definitivamente este 2017 viene muy abundante.