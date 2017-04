Semana ¿Santa?

En esta tan especial semana para la religión católica lo último que hacen los que la profesan es meditar. ¿Alguien que no sea estudioso de su historia se ha preguntado por qué donde nace Jesús de Nazareth es una región tan convulsionada, por qué se centran ahí los problemas entre oriente y occidente?

Seguramente usted ha escuchado hablar mucho de Siria, parte del antiguo imperio Otomano. Siria, lugar de paso, fue invadido en la antigüedad por todos, romanos, egipcios, franceses, etc. Para hablar del Oriente Medio hay que referirnos a Mahoma, quizá para muchos sea desconocido, que él se consideraba el último de los profetas de una larga cadena de mensajeros enviados por Dios, cuyos predecesores serían Abraham, Moisés y Jesús de Nazareth, entre otros.

Cuando escuchamos hablar de los chiitas y los sunitas, no hablamos más que de un problema familiar acaecido hace más de mil años, un yerno y un hermano, todo eso lo viene sufriendo la humanidad durante siglos. Quien no conoce su historia tiende a repetirla, a repetir sus errores, mucha sangre se ha vertido generación tras generación por no comprender que antes que religiones, hay intereses económicos y política mezquina, estaría el salvar a la humanidad y a la paz.

No cabe duda que la mayoría de los gobernantes en el mundo no ven más allá de sus narices, esto es, sus muy personales intereses y su egolatría encarnada. El empresario Donald Trump, convertido en presidente de los Estados Unidos de Norteamérica con la presunta ayuda de Rusia, encontró el momento ideal en su residencia particular de Maralago, Florida, y ante la visita oficial del primer mandatario de China, enemigo acérrimo de Putin, para atacar a una ínfima base aérea de Siria desde un portaviones, soldados rusos que ahí se encontraban salieron antes, no es extraño, no es coincidencia, fue obvio que Putin y Trump se pusieron de acuerdo, las descalificaciones posteriores, bajo mi perspectiva, pudieran ser parte de un teatro, el del absurdo.

Ahora, todo lo que desencadenó este asunto fue el ataque con gas sarín en la localidad de Khan Sheikhoun, provincia de Idlib en Siria, ¿quién nos asegura que fue Bashar al-Assad presidente de Siria el que ordenara dicho ataque? Los conocedores hablan de que solo su ejército tiene la fuerza aérea que lo pudiera esparcir, solo un detalle: si fue un avión, pudo haber sido ruso u otro vehículo quien lo propagara. Nada es verdad y nada es mentira, vivimos en un mundo de espionaje y contraespionaje, cada uno de nosotros tenemos la obligación de informarnos para tratar de entender esta nueva geopolítica que a todos concierne, no solo a los que viven en Medio Oriente, sino a al mundo entero, y qué decir de Isis, del que hablaremos en otra entrega. Semana ¿Santa?