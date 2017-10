¿Quién tiene la razón?

Mal empieza un proceso electoral cuando un sainete de la partidocracia ensucia desde ahora la que podríamos llamar "la madre de todas las elecciones 2018"; los actores son, por una parte el cesado Santiago Nieto Castillo, ex titular de la FEPADE y por el otro el partido en el poder y su presidente Enrique Ochoa Reza. Para que un procurador y sobre todo de cuestiones electorales sea imparcial, tiene que ser apartidista, cómo lograrlo si es, según la óptica del funcionario destituido tener un enemigo y muchos defensores. El señor Santiago Nieto dio una entrevista de prensa al periódico Reforma, donde aseguró que Emilio Lozoya, ex director de PEMEX, le había presionado, a través de un documento, para que manejara su inocencia en el caso Odebrecht (esto en la época de la campaña de Enrique Peña Nieto para la presidencia de la República). Aquí algunas consideraciones, "papelito habla", Lozoya publicó en su cuenta de Tweeter dicho documento y en ninguna parte hace referencia a esto. Consideraciones legales: el licenciado Nieto quien es especialista en derecho penal y constitucional debió haber considerado que su acción estaba estipulada en las leyes, a saber, el artículo 225 del Código Penal Federal, dice que "son delitos contra la administración de justicia cometidos por funcionarios públicos los siguientes: dar a conocer a quien no tenga derecho documentos, constancias o información que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que por disposición de resolución de la autoridad sean reservados", ¿qué es un documento reservado? En el Código Nacional de Procedimientos Electorales se hace patente esta definición en su artículo 218, los registros de investigación así como todos los documentos independientemente de su contenido y naturaleza, los objetos, registros de voz o imágenes de cosas que estén relacionados son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes podrán tener acceso a los mismos, quien cometa estos delitos podrá tener una condena de cuatro a diez años de prisión. Santiago Nieto, a mi juicio no debió haber dado ninguna entrevista a los medios de comunicación, ya que el hecho fundamental de su cargo es ser apartidista e imparcial y obviamente ceñido a las leyes; si el encargado de despacho de la PGR Alberto Elías Beltrán se excedió en sus atribuciones es también reprochable, pero no tanto pienso yo como el asunto de Nieto. Todos los partidos de oposición quieren su reintegración al cargo, ¿qué papel desempeñaría entonces en las elecciones del 2018? ¿Sería imparcial y apartidista? Por lo pronto hoy se presentará ante el Senado a comparecer ante la Junta de Coordinación Política, esta historia apenas comienza, vamos a esperar qué sucede.