Gratitud y futuro

Dar las gracias es de gente bien nacida, así me lo enseñaron mis padres, por lo tanto gracias, muchas gracias querida Diana Mancilla, por todos estos años en donde, con gran amabilidad y respeto, trabajamos juntas en Milenio Diario Estado de México, te deseo éxito en lo que emprendas. Ahora bien a ti, Sergio Rubén Jaime Villafuerte, gracias también por la caballerosidad y gentil bienvenida que me diste a esta nueva era, que espero esté llena de grandes logros para nuestro diario. Tener un medio donde poder expresar nuestras ideas es un honor y un privilegio, y ahora con las redes sociales se convierte en una caja de resonancia, donde todos son libres de escribir sus ideas y estar de acuerdo o no con lo expresado. El diálogo debiera ser una regla, una obligación de todos los seres humanos, de pronto se acaban las palabras para poder expresar las emociones, ahí se inician las fricciones que nos pueden llevar a estados incluso de violencia. En las escuelas, nuestros niños no tienen aún los instrumentos que nos dan el podernos comunicar de manera amplia, clara, diáfana; nuestro idioma es tan rico y tan poco utilizado. Vienen las elecciones para el 2018, si vemos, escuchamos o leemos las noticias, en la mayoría de todas ellas todo lo dicho es muy pobre, no nos dicen nada, por dar un ejemplo, cuando se nos dice "populismo" creen que con esto nos referimos al pueblo y no con lo que en realidad es: demagogia, digamos "lo imposible de cumplir", es decir, aquella persona que promete lo que sabe que jamás podrá llevar a cabo ¿Terminar con la pobreza? ¿Cómo? ¿Dar un digno techo a todos? ¿Cómo? ¿Acabar con la corrupción de muchos? ¿Cómo? Lo importante por lo tanto no es el "qué" ni el "quién", sino el ¿cómo? Ahora se dice que lo importante es el "proyecto" y no el candidato, Don Jesús Reyes Heroles ya lo había dicho, y si nos vamos atrás a los milenios, Moisés lo escribió en Los Diez Mandamientos, ¿los cumplimos? El candidato sí es importante, yo estoy, por lo pronto estudiando la historia y el actuar de uno de ellos, y creo que todos debemos hacerlo, éste será el último presidente del siglo XX, estamos apenas entrando al XXI y no tengo la menor idea de si será para la luz o para la oscuridad del país o de la humanidad. En nuestro Estado de México pronto empezará una nueva gestión, ojalá se cumplan las expectativas de todo lo prometido en campaña. En lo nacional los tiempos corren, esperemos el perfil final de los "candidatos" y sus "proyectos".