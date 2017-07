Mi ciudad, lo que queda de ella

"Mi ciudad es chinampa en un lago escondido, es cenzontle que busca en dónde hacer nido..." Esto, era el sueño que teníamos los capitalinos en los años setenta sobre nuestra bellísima Ciudad de México.

Los que vivíamos en el área conurbada, cuando llegamos a ella, por ahí de principios de los años sesenta, nos encontramos un edén, plagado de lagos, bosques, aves, zorros, conejos, pero fundamentalmente ríos limpios y cristalinos, donde siendo niños podíamos soñar con un gran futuro, un hermoso presente, jugábamos y explorábamos las cuevas, éramos libres, no había ladrones ni "robachicos", estábamos todos en armonía, y de pronto llegó algo llamado "progreso", concretamente en Naucalpan, lugar en donde vivo y empezaron a destrozar todo para sacar algo "indispensable" en la industria de la construcción: la arena. Cuevas, cuevas y más cuevas; camiones, camiones y más camiones que llevaban todo ese material para construir sobre nuestra "chinampa en un lago escondido...".

La mancha gris se acrecentó, el monstruo de asfalto se come todo, el verde se convierte en gris, los ríos se secaron, el azul del cielo oscureció, las barrancas de las que estamos rodeados que son lugares naturales de descarga pluvial se han convertido en depósitos de basura clandestina; por supuesto, descargas domiciliarias con obvios problemas de contaminación hechas por personas que llegaron a asentarse de manera irregular (y se los permitieron). Y todo ello se desborda, nos enferman, un fiel retrato de naturaleza muerta.

El agua es el tema fundamental de esta tragedia de la mano del hombre. El líquido vital busca su cauce natural y se lleva todo, arrastra con todo, humanos, animales, objetos... ¿Qué estamos esperando? ¿Qué los gobiernos de cualquier partido solucionen esto? Por supuesto que la inversión gubernamental es del orden aproximado de 30 mil millones de pesos para evitar los colapsos de parte de la red primaria y secundaria del drenaje profundo, pero si no tomamos en cuenta que debemos separar la basura, no tirarla en la calle, bueno, pero ni un chicle, e iniciar una guerra ciudadana para hacer una sola ciudad y me refiero a la metropolitana, nos hundiremos en nuestra propia mierda.

Debemos crear conciencia y juntos, ciudadanía y gobierno, crear políticas ambientales adecuadas para los diferentes lugares donde vivimos, el tiempo se acaba. Eduardo Salas y Guadalupe Trigo poéticamente describían nuestra ciudad y la plasmaron de manera romántica en esa canción... Mi ciudad es la cuna de un niño dormido... por las tardes con la lluvia se baña su piel morena... es jinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y color... Así era mi ciudad, ahí estuve con Guadalupe Trigo cuando escribió esa letra y esa música, ¿qué ha quedado de eso?