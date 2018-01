Por los caminos de la Comunicación y las Encuestas

Las ciencias políticas son un apasionante tema que se hace más presente en tiempos de elecciones, son un basto campo donde convergen, entre otras materias, la comunicación social, la comunicación audiovisual y la comunicación gráfica, de estas emanan diversas herramientas que pueden y deben aplicarse para llevar a cabo una campaña electoral o el funcionamiento de una persona o institución en la administración pública.

Dentro de estas herramientas se encuentran las encuestas de opinión y hoy, muy en boga, el manejo de las redes sociales.

En nuestro país, este año se llevará a cabo la gran elección.

¿Cómo y qué se necesita para elegir a un buen candidato?

¿Qué perfil debe cumplir un candidato?

¿Cuáles son los ejes rectores e ideológicos de este candidato?

Para empezar, creo debe tener una conducta intachable, un proceder correcto, alguien que no mienta, que tenga y comunique confianza y honorabilidad, cumplir cabalmente con los valores cívicos universales, en pocas palabras una persona digna de confianza; todo lo anterior es en un escenario ideal, pero ¿qué pasa en nuestro país?

Lo mismo de siempre, todo se "hace a la mexicana".

Un ejemplo me salta a la mente y que no se debe de hacer, el utilizar las redes sociales para mentir como fue el caso del domingo pasado, en donde López Obrador publicó dos encuestas de las cuales obviamente lo favorecen, una de ellas la de la empresa "Gabinete de Comunicación Estratégica" que preside Liébano Sáenz, quien rechazó tajantemente que ellos hayan realizado ningún estudio, sin embargo el tabasqueño no corrigió el twitter donde lo hizo público.

Las encuestas son una de las decenas de herramientas para influir en el electorado o medir preferencias electorales, es obvio decir que no son exactas y pueden tener fallas.

Mucho se ha hablado de esto, pero no está de más reiterarlo; en materia de encuestas es importante saber ¿quién pagó por ellas, qué metodología utilizaron?, y si son en calle, casa o vía telefónica, porque además las personas pueden "mentir" al responder o jugar con su respuesta, en fin, es un asunto complejo.

Es de llamar la atención, las declaraciones de Gerardo Leyva Parra, director general adjunto de investigación del INEGI, señalando que este instituto hizo justo una encuesta para medir el estado de ánimo de los "tuiteros" mexicanos, como resultado de esto se llegó a la conclusión de que los que hacen uso de esta red están en Quintana Roo son los más felices, y los menos en Sonora y que contrario a lo que se puede pensar tienen el doble de positivos que de negativos, esto es más "tuiteros" felices que infelices, seguramente en este último grupo se encuentra López Obrador....