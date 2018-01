Trayectos para este 2018

En mi columna de la semana pasada, hablaba yo de sueños y utopías, pero en esta ocasión me dedicaré a enumerar algunos temas más apegados a nuestra realidad y que nos pegará fuerte y de frente, por ejemplo el aumento de 10 por ciento en la canasta básica, el pretendido incremento al precio de la tortilla y más gasolinazos.

Muchos pudieron disfrutar de las fiestas decembrinas yéndose de vacaciones, tener cenas de navidad con vinos, manjares y viandas de primer mundo, pero la mayoría de los hogares mexicanos no tuvieron esa fortuna, si acaso lo hicieron "llevando" cada familia un platillo y reunirse en grupo, que no es poca cosa.

Finalmente la tradición no se perdió a pesar de la escasez...

En nuestro país este 2018 será todo política y elecciones, ya veremos el día a día de este tema.

En otro tópico, a nivel internacional Donald Trump sigue dejando mucho de qué hablar, como aquello de que "él tiene el botón rojo más grande que el de Corea del Norte"; otro misil le ha llegado a Trump, un libro titulado "Fuego y Furia" ahí se dibuja el perfil del presidente norteamericano, donde lo describen como un loco y donde por primera vez en las historia de este país haría posible que por esta "locura" y los hechos en su corto periodo como mandatario se pusiera en marcha la "Enmienda 25", ¿esto qué significa?

Hay 15 funcionarios en su gabinete, que por cierto no son sus amigos, si 8 más uno de estos hombres firmaran que el presidente no es apto, no está capacitado física o mentalmente quedaría fuera del cargo, esto marcaría un hito en la política mundial. Esperaremos qué pasará...

Otro tema de interés, resultan las declaraciones del General estadounidense Herbert McMaster, quien afirmó que México va a ser objeto de una intromisión del país Ruso en las próximas elecciones; tras estas acusaciones Rusia negó que busque influir en elecciones de México u otro país.

El viceministro del Exterior ruso Serguéi Riabkov declaró a través de la agencia Interfax que "Rusia no interfiere en las elecciones de ningún país, Estados Unidos se mira en un espejo cuando lanza este tipo de acusaciones contra Rusia. Miran lo que hacen ellos mismos y creen que los demás hacen lo mismo. Pero esto en absoluto tiene nada que ver con la realidad", aseveró.

Incluso nuestro canciller, Luis Videgaray, aseguró que "el Gobierno mexicano no tiene ninguna evidencia que valide esta hipótesis", que ya han sacado a la luz algunos medios, expertos e incluso políticos del país.

No les creo... Así las cosas, muchos temas a tratar para este 2018 que daremos cuenta en este espacio.