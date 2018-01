México de Mis Amores

Hoy, 2 de enero de 2018, me encantaría soñar con ustedes en el México que quisiéramos tener a partir de esta fecha, ¿usted por dónde empezaría?

Yo soñaría con que estas elecciones por venir fueran verdaderas proposiciones democráticas y que la triunfadora o triunfador fuera merecedor digno del cargo.

Después otro de mis sueños sería que en México dejaran de nacer niños no deseados, que las políticas demográficas pasaran al primer plano de las necesidades nacionales.

Otro sueño es que fuéramos un país limpio, que dejáramos de tirar basura, eso habla muy mal de nosotros, claro, usted pensará ¿y la seguridad?

Ahí mi utopía se quiebra.

¿Cómo sacar a las decenas de miles de hombres y mujeres de la industria del terror, de la inmundicia, de la ignominia a la normalidad?

Que regresaran a trabajar a un empleo justo y honesto.

¿Cómo?

No encuentro la solución, nadie la encuentra, ni la Presidencia, ni la Secretaría de Gobernación, ni el Ejército, ni la Marina, ni la PFP...

Quizá con educación, mejores empleos y bien pagados; quizá utilizar a los medios masivos de comunicación más vistos por la población con grandes campañas para rehacer el tejido social, quizá así en una nueva generación tenga otra actitud hacia México, pero habría que haber empezado ayer.

Otro de los pendientes es la ecología, cuidar de nuestros mares, ríos, lagos, montañas y bosques, cuidar de ellos intensamente, sin descuidar el "progreso" cuidar de nuestro país en materia de medio ambiente.

Los servicios de salud, sí, el seguro popular salva vidas ¿pero a qué costo? La pobreza, la miseria, la gente tirada en el piso cubriéndose con cartón o una manta porque sus familiares están siendo tratados por alguna enfermedad, es una canallada que a un enfermo se le dé cita un mes, dos o tres después de una operación.

Todo mundo piensa en los jóvenes, ya sea por fuerza laboral o "fuerza de voto" y ¿en los viejos? ¿Ya no sirven, verdad?

Los ancianos molestan, estorban; cómo me gustaría que como una nación inteligente y brillante entendieran que la experiencia de los viejos les podría dar muchas de las soluciones de lo que arriba hemos escrito y por supuesto no me olvido del grave problema que tenemos con Estados Unidos, pero eso sí sería una utopía maravillosa el que hubiera un presidente brillante e inteligente, eso me parece imposible, además nunca ningún presidente de Estados Unidos ha sido nuestro amigo.

En fin, utopías, sueños y un México de mis amores...